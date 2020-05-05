В Украине число безработных превысило 456 тыс. граждан

В Украине продолжает расти безработица. Так, на начало мая 2020 года число потерявших работу граждан выросло на 48% и составляет более 456 тыс. человек. Такую информацию приводит Государственная служба занятости.

"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тысячи человек, что почти на 148,5 тысячи, или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тысячи)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что на период карантина украинцам упростили условия регистрации и получение пособия, что привело к наплыву желающих получить статус безработного. Отмечается, что с середины марта безработными зарегистрировались 156 тыс. человек. Количество же вакансий, наоборот, сократилось на 60% - свободных рабочих мест предлагается 53 тыс.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за карантинных ограничений уровень безработицы в Украине может вырасти до 11,5-12%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

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