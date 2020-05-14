Правительство выделило 4,87 млрд гривень на проекты регионального развития в 2020 году

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Кабинет министров Украины утвердил программы и проекты
регионального развития, которые получат финансирование из Государственного
фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития громад и территорий.
Правительство утвердило 461 проект, который получит финансирование
в нынешнем году. Всего на программы и проекты выделили 4,87 млрд гривень с ГФРР.
В сообщении говорится о том, что утвержденные Кабмином
изменения утверждены 6 мая во время заседания комиссии, созданной Минрегионом
для оценки и отбора программ и проектов, предложенных областными и Киевской
городской государственными администрациями.
В ведомстве отмечают, что благодаря этим проектам уровня доступности качественных социальных, образовательных, медицинских услуг и развитию инфраструктуры в регионах. Также стало известно, что нераспределенный остаток в объеме около 30 млн грн. планируют направить на финансирование Всеукраинского общественного бюджета.
Ранее "Комментарии" писали, что решением Кабинета
министров дополнительно
выделено 3,1 млрд грн. на борьбу с
эпидемией коронавируса.
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