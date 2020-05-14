Ломбардам разрешат обмен валют, - Нацбанк

Национальный банк Украны, который будет регулировать работу небанковских финучреждений, подготовил новые правила для работы ломбардов. Одним из нововведений является разрешение на совершение обменных операций с валютой. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Также, среди изменений вводится ограничение ответственности клиентов по кредитам - теперь заемщик отвечает перед ломабардом только стоимостью залога, других финансовых претензий к нему быть не может. Упрощены будут также требования к помещениям, в которых располагаются ломбарды, к безопасности и отчетности.

В то же время, Нацбанк требует поддерживать капитал не менее 500 тыс. грн, а для финкомпаний с обособленными подразделения — 1 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Нацбанк опубликовал информацию о прибыли банковского сектора Украины. Так, в документе указывается, что общая сумма прибыли банков составила 16 млрд грн. Тем не менее, в марте банки получили только 97 млн грн — такое падение связывают с ростом отчислений в резервы.

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