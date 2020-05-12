В Нацбанке подсчитали прибыль банковского сектора Украины

Банковский сектор украинской экономики увеличил прибыль на 23,8% в первом квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные содержатся в обзоре, который опубликовали на сайте НБУ.

Так, в документе указывается, что общая сумма прибыли банков составила 16 млрд грн. Тем не менее, в марте банки получили только 97 млн грн — такое падение связывают с ростом отчислений в резервы. При этом 14 банков показали убытки в размере 2,7 млрд гривень.

Аналитики Нацбанка дают достаточно пессимистичные прогнозы: финансовый результат ближайших месяцев вероятнее всего резко ухудшится.

"Для смягчения воздействия пандемии на банковский сектор и поддержания экономики Национальный банк уже существенно смягчил регуляторные требования к банкам. Также НБУ ввел новый инструмент долгосрочного рефинансирования под плавающую ставку, чтобы усилить положительный эффект от снижения учетной ставки", - говорится в релизе.

Специалисты отмечают, что в связи с карантинными ограничениями спрос на банковские услуги снижается, но растет спрос на финансирование оборотного капитала. В Нацбанке ожидают появление на рынке более дешевых кредитов.

Как сообщал портал "Комментарии", по итогам 2019 года инфляция замедлилась до 4,1% г/г с 9,8% в 2018 году и таким образом достигла самого низкого уровня за последние шесть лет, войдя в целевой диапазон. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка за 2019 год.

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