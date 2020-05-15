У Зеленского рассчитывают получить первый транш МВФ через неделю или две

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Украина рассчитывает получить первый транш нового кредита Международного
валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух. В то же время общий размер
программы все еще остается на стадии согласования. Об этом в комментарии для Reuters
сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Верховная Рада проголосовала за банковский законопроект в среду. Этот
законопроект был последним препятствием для новой сделки с МВФ. Ковалив
заявила, что принятием этого документа Украина показала, что готова к серьезным
реформам на пути к продолжению сотрудничества.
Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля ранее заявило, что оно
ожидает сделку МВФ на сумму 5 млрд долл., но Ковалив сообщила, что точные цифры
и сроки выплаты кредитов будут окончательно определены на следующей неделе.
Напомним, 13 мая парламент принял во втором чтении и в целом законопроект
2571-д, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам
национализированных банков, а также – возвращение на рынок обанкротившихся
банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о
своей неплатежеспособности. "За" проголосовали 270 нардепов.
Эксперты
проанализировали для издания "Комментарии" политические и экономические
аспекты принятого сегодня Верховной Радой банковского (антиколомойского)
закона.
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