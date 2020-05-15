У Зеленского рассчитывают получить первый транш МВФ через неделю или две

Украина рассчитывает получить первый транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух. В то же время общий размер программы все еще остается на стадии согласования. Об этом в комментарии для Reuters сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.



Верховная Рада проголосовала за банковский законопроект в среду. Этот законопроект был последним препятствием для новой сделки с МВФ. Ковалив заявила, что принятием этого документа Украина показала, что готова к серьезным реформам на пути к продолжению сотрудничества.

Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля ранее заявило, что оно ожидает сделку МВФ на сумму 5 млрд долл., но Ковалив сообщила, что точные цифры и сроки выплаты кредитов будут окончательно определены на следующей неделе.

Напомним, 13 мая парламент принял во втором чтении и в целом законопроект 2571-д, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, а также – возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. "За" проголосовали 270 нардепов.

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические и экономические аспекты принятого сегодня Верховной Радой банковского (антиколомойского) закона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!