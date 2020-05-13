Антиколомойский закон принят: политические и экономические последствия решения Рады

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические и экономические аспекты принятого сегодня Верховной Радой банковского (антиколомойского) закона.

Сегодня парламент принял во втором чтении и в целом законопроект 2571-д, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, а также – возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. "За" проголосовали 270 нардепов.

"Катастрофы мы избежали"

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак считает, что Украина избежала худшего сценария развития событий – отказаться от поддержки Международного Валютного Фонда (а принятие законопроекта 2571-д было последним из невыполненных условий сотрудничества с МВФ) во время огромного мирового кризиса.

"Как и ожидалось, против закона выступили антиукраинские фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ", а также отдельные нардепы, которые просто хотели помочь Коломойскому избежать ответственности ценой дефолта государства Украина, – отмечает Тарас Козак. – Если бы закон не приняли, а сотрудничество с МВФ сорвалось, мы получили бы стремительное обнищание граждан, девальвацию гривни и тому подобное. Сейчас же мы получим поддержку международных финансовых организаций (МВФ, а также Мирового Банка, Евросоюза, стран-партнёров), что позволит государству поддержать как наиболее пострадавших украинцев, так и экономику в целом".

Катастрофы мы избежали, уверен экономический эксперт, прогнозируя по гривне на ближайшие месяцы коридор в 25-27 грн за доллар.

"Мы всё более явно выглядим как государство под внешним управлением"

Экономический эксперт Даниил Монин критикует принятие "банковского закона".

"Беспредел под давлением МВФ таки исполнен. Можно аплодировать, – заявил Даниил Монин. – Сначала по беспределу забрали частную собственность, а теперь узаконили, что частная собственность не может быть возвращена. Инвесторы уже "приготовились" везти деньги в Украину, где под внешнего игрока могут забрать и запретить возвращать частную собственность".

С такой логикой, иронизирует эксперт, вскоре могут начать национализацию квартир граждан, которые не соблюдают карантин, а затем примут отдельный закон, запрещающий возврат забранных квартир в частную собственность.

"Мы всё более явно выглядим как государство под внешним управлением. И это не просто печально, это – страшно", – резюмирует Даниил Монин.

"Существует ли коалиция (монобольшинство) вообще?"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько обращает внимание, что, несмотря на присутствие в зале ВР президента, фракция партии власти далеко не в полном составе голосовала за антиколомойський закон. Представители "Слуги народа" (СН) дали лишь 200 голосов.

"Это означает, что в Раде существует неформальная фракция Приват. То есть, частная фракция Коломойского. И по численности она является второй после "слуг", – говорит Владимир Манько. – Возникает вопрос: существует ли коалиция (монобольшинство) вообще? И если нет, то это основание для роспуска Рады. Подобная ситуация была год назад, тогда новоизбранный президент Зеленский прибег к роспуску".

Ускорить этот процесс, по словам эксперта, может официальный выход "приватовцев" из состава СН.

"Антиколомойський закон наконец принят. Но это надо было делать раньше! – уверен Владимир Манько. – В турборежиме или в процедуре ad hoc (латинская фраза, означающая "специально для этого", "по особому случаю" - прим. ред.) например. Промедление привело к изменению программы финансирования Украины по EFF в stand-by, а это – меньшие деньги на более короткое время. В кризис очередь к МВФ выстроилась немалая, ведь многим нужны дешевые ресурсы".

Ранее мы писали, каковы перспективы голосования в Раде за "антиколомойский" закон.

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