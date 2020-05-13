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Рада приняла "антиколомойский закон"

За нашумевший банковский законопроект проголосовали 270 депутатов Верховной Рады

сегодня, 13:19
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рада приняла "антиколомойский закон"

Сегодня, 13 мая, народные депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении за банковский закон, который получил широкую известность под названием "антиколомойский", необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. 

Законом предусматривается изменение процедуры национализации банков и вывод их с рынка. В частности, запрещается отменять решения Нацбанка о неплатежеспособности банка через суд.

Что касается национализированных банков, то законом окончательно запрещается отменять решение о национализации и одновременно бывшим владельцам банка позволяют требовать компенсацию, если решение Нацбанка  признают незаконным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что законопроект о национализации банков стал абсолютным рекордсменом по числу внесенных поправок - на стадии разработки их число превысило 16 тысяч. Но незадолго до голосования во втором чтении количество поправок было урезано до 230

 Об этом сообщал заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

По его словам, среди всех авторов 16 тысяч поправок только один народный депутат настоял на своих поправках. Железняк рассказал, что оппозиционный нардеп Виктория Гриб настояла на своей поправке, а все остальные "забыли или не настаивали". Таким образом, поправок к так называемому антиколомойскому закону будет примерно в 72 раза меньше, чем изначально.


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