В 72 раза меньше: к антиколомойскому закону сократили число поправок

Народные депутаты Украины будут рассматривать во втором чтении всего около 230 поправок к финальной версии так называемого антиколомойского закона №2571-д о банках-банкротах вместо поданных рекордных 16586. Об этом сообщили заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.



По его словам, среди всех авторов 16 тысяч поправок только один народный депутат настоял на своих поправках. Железняк рассказал, что госпожа Гриб настояла на своей поправке, а все остальные "забыли или не настаивали". Таким образом, поправок к так называемому антиколомойскому закону будет примерно в 72 раза меньше, чем изначально.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон против злоупотребления поправками к законопроектам 25 апреля, а народные депутаты приняли его в Верховной Раде еще 16 апреля.

В конце марта Верховная Рада приняла законопроект о рынке земли и поддержала в первом чтении так называемый антиколомойский закон, на которых настаивают МВФ для передачи кредита Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал о втором этапе медицинской реформы в Украине и перспективах завершения карантина.

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