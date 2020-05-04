В 72 раза меньше: к антиколомойскому закону сократили число поправок

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Народные депутаты Украины будут рассматривать во втором
чтении всего около 230 поправок к финальной версии так называемого
антиколомойского закона №2571-д о банках-банкротах вместо поданных рекордных
16586. Об этом сообщили заместитель главы финансового комитета Верховной Рады
Украины, народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
По его словам, среди всех авторов 16 тысяч поправок только
один народный депутат настоял на своих поправках. Железняк рассказал, что
госпожа Гриб настояла на своей поправке, а все остальные "забыли или не
настаивали". Таким образом, поправок к так называемому антиколомойскому закону
будет примерно в 72 раза меньше, чем изначально.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон против
злоупотребления поправками к законопроектам 25 апреля, а народные депутаты
приняли его в Верховной Раде еще 16 апреля.
В конце марта Верховная Рада приняла законопроект о рынке земли и поддержала в первом чтении так называемый антиколомойский закон, на которых настаивают МВФ для передачи кредита Украине.
Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал о втором этапе медицинской реформы в Украине и
перспективах завершения карантина.
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