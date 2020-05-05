"Антиколомойский" закон: каковы перспективы голосования в Раде

Верховная Рада (ВР) планирует рассмотреть на внеочередном заседании, запланированном на 12 мая, законопроект о регулировании банковской деятельности, известный как антиколомойский. Издание "Комментарии" обратилось к украинским политологам, чтобы прояснить ситуацию с принятием данной инициативы.

"ПриватБанк Коломойскому не нужен"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает достаточно большой вероятность принятия "банковского закона".

"Есть определенный антиколомойский консенсус по этому проекту – за 250 голосов, – отмечает эксперт. – Помешать принятию может разве что какой-то радикальный сценарий, включая срыв внеочередного заседания парламента. Но, скорее всего, его всё же примут на будущей неделе. Ведь он, напомню, открывает возможность получения траншей МВФ".

По мнению Руслана Бортника, после того, как пара десятков правок из общего количества в 16,5 тысячи, были учтены, законопроект станет лучше. Особенно касательно части, имеющей отношение к другим банкам, а не исключительно к ПриватБанку.

"Команда Коломойского может попытаться обжаловать его, искать другие механизмы борьбы за ПриватБанк, используя международные суды – о чём уже было заявлено. Но всё это может быть частью большой игры, – считает руководитель УИП. – Коломойскому не нужен ПриватБанк – это выеденное яйцо, пустая скорлупа, большая структура без активов. Ему важно, чтобы сняли претензии в его сторону касательно выведения активов из ПриватБанка перед национализацией. Так что борьба за этот банк имеет достаточно формальный, нарочито публичный характер. А за кулисами могут заключаться договоренности, когда и волки будут сыты, и овцы – целы, и Коломойский – доволен, и ПриватБанк останется в собственности государства".

"Голосование будет политическим"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко уверен: "Несмотря на то, что профильный комитет несколько доработал сам законопроект, его основная канва и цели остаются теми же, что и были. А среди нардепов есть достаточно распространение мнение, что в таком виде этот законопроект является неконституционным. И за такой документ определенная часть депутатов голосовать не готова".

Так что голосование, по мнению эксперта, будет политическим. Мол, это надо ради поддержки МВФ, несмотря на все проблемы законопроекта.

"Это требует дополнительных переговоров, чтобы иметь уверенность, что голоса будут, – подчеркивает Богдан Бондаренко. – Но на данный момент ситуация непонятна. И не факт, что она прояснится ко дню голосования, несмотря на то, что в апреле нашлось более 226 голосов, чтоб запустить особую процедуру, позволяющую как можно быстрее рассмотреть данный законопроект".

"Голоса должны найтись"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко думает, что уже ничего не помешает принятию "антиколомойского" закона.

"Во-первых, Верховная Рада дала добро и запустила специальную краткую процедуру. Во-вторых, как мне известно, Комитет уже осилил 16 тыс. правок и подготовил сравнительную таблицу, – поясняет эксперт. – Также не стоит забывать, что закон принимается под давлением МВФ. Как показывает практика, голоса под этот проект должны найтись. Об этом говорит и то, что Коломойский уже сейчас заявил о намерении (в случае принятия закона) подать иск в Европейский суд по правам человека".

Оксана Чепижко считает, что этот закон в его нынешнем виде не соответствуют мировым стандартам, так как игнорируются решения судов Украины.

"Если он будет принят парламентом, защитить свои права бывшие владельцы банков смогут фактически лишь через ЕСПЧ, – подчеркивает эксперт. – И самое интересное, я что-то не увидела, как этот законопроект сможет ухудшить жизнь Игоря Валерьевича. А вот то, что он серьезно ухудшит инвестиционный климат в стране, я не сомневаюсь".

Таке Оксана Чепижко отмечает, что принятие закона во втором чтении и в целом не даёт 100% гарантии выделения значимой суммы по кредиту МВФ. Ведь появляются новые и новые условия, например – невозможность отставки директора НАБУ Сытника.

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты Украины будут рассматривать во втором чтении всего около 230 поправок к финальной версии так называемого антиколомойского закона №2571-д о банках-банкротах вместо поданных рекордных 16586.

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