Задолженность украинцев за коммуналку: что делает власть, чтобы помочь жителям страны

Задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) стремительно растет. На кризис неплатежей наложился корона-кризис. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты проанализировали, достаточно ли делает власть, чтобы облегчить в этот сложный период жизни потребителей и не уничтожить поставщиков услуг.



Задолженность украинцев за коммуналку в марте рекордно выросли

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук отмечает, что апрельских данных о долгах населения за ЖКУ пока нет. Но мартовские впечатляют – долг составляет 65,9 млрд грн.

"При этом при секвестре бюджета мы узнали, что государство на 8,2 млрд сократило средства, выделяемые на жилищно-коммунальные субсидии, – говорит Игорь Гарбарук. – Для сравнения: в 2018-м на них выделили 71 млрд грн, в 2019-м – 58,1 млрд, а в 2020 изначально предусмотрели 48 млрд а после пересмотра бюджета оставили менее 40 млрд. Задолженность населения растет, а средства выделяемые на субсидии с каждым годом существенно уменьшается. Где логика? Вынужден констатировать, что государство абсолютно не думает о том, как помочь людям. В том числе в нынешних сложных обстоятельствах".

По мнению экономиста, должна быть отдельная государственная программа поддержки населения в сложившейся ситуации. И по ЖКУ, и по продуктовой безопасности, и по медицине.

"Не просто какие-то деньги из какого-то фонда куда-то выделять, после чего они где-то деваются. Должна быть персонифицированная программа, – уверен Игорь Гарбарук. – А просто усложнять правила получения субсидий – не допустимо... Достается и поставщикам услуг. Они ведь тоже стали заложниками ситуации. Тотальные долги населения приводят к недофинансированию самих поставщиков. Ухудшается качество услуг, при этом увеличиваются тарифы на них. Хорошо живут у нас лишь Коболев и Ко, которые имеют миллионные заработки на фоне нищающего населения. Правительство и президент должны открыть Конституцию и прочитать, что Украина – это социальное государство. Социально ответственное. Власть должна делать всё, чтобы хорошо жили не отдельные люди, а все украинцы".

Задолженность за коммуналку: власть делает недостаточно

Эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук уверен, что украинская власть делает недостаточно для исправления ситуации в сфере жилищно-коммунальных услуг.

"Поставщикам услуг могли бы сделать отсрочку по налогам и небольшое снижение. Могли бы делать небольшую дотацию на каждого сотрудника на предприятие. Ошибки уже бессмысленны, система давно уничтожена и нежизнеспособна", – считает Андрей Никончук.

По его словам, нужны RAB-тарифы на всё. Аббревиатура RAB происходит от термина Regulatory Asset Base – регуляторная база активов. Отсюда – другие термины, обозначающие то же: RAB-регулирование, RAB-тарифы или "стимулирующее тарифообразование". Если говорить об облэнерго, то RAB для них – это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии: столбы, трансформаторы, провода и так далее… И чтобы гарантированно получать определенный уровень доходности, ежегодно можно закладывать в тариф определенный процент стоимости своих активов.

"К сожалению, у государства и поставщиков в Украине нет RAB-тарифов. Да, они чреваты повышением стоимости услуг. Но они же – это мотивация для инвесторов, – подчеркивает Андрей Никончук. – Нужно понимать, что нет простых решений для сложных вопросов. А ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ у нас – катастрофическая".

Задолженность украинцев за коммуналку растет на фоне кризиса из-за коронавируса

"Во время этого кризиса часть украинцев не получают зарплату, или недополучают ее. Среди среднего и малого бизнеса разорилось около 25-30% предприятий. Соответственно – всё это отражается на оплате коммунальных услуг. Падает уровень доходов, падает платежеспособность населения", – отмечает академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

По словам академика, украинцы не в состоянии платить даже те тарифы, что есть. А их еще и собираются увеличивать. Пусть не в этом году, так в следующем.

"В бюджете – огромный недобор. За счет каких средств компенсировать населению, оставшемуся без средств к существованию, оплату тех же ЖКХ-услуг – не понятно. Ведь речь не идет о том, что можно не платить. Пока разговор лишь об отсрочке пени за долги по коммуналке, – напоминает Анатолий Пешко. – У людей выбор – покупать еду или платить за ЖКУ. Понятно, что они выбирают первое".

Как следствие – долги за коммунальные услуги растут катастрофическими темпами. И как их будут "гасить" – совершенно непонятно, отмечает академик.

"Под ударом и потребители услуг, и их поставщики. О помощи со стороны государства что тем, что другим речи, насколько мне известно, не идет, – говорит Анатолий Пешко. – Между тем, коммунальный сектор, который и ранее был не в лучшем состоянии, теперь и вовсе разваливается. А наша власть тем временем играет с электроэнергией в интересах одного из олигархов, отключая более дешевые АЭС и заставляя потребителей покупать более дорогую "зеленую" – солнечную и ветровую".

Напомним, с начала весны, в том числе из-за карантинных мер, украинцы значительно снизили платежи за жилищно-коммунальные услуги. Спасая потребителей, правительство бьет по поставщикам услуг. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем это может обернуться и есть ли выход из создавшейся ситуации.

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