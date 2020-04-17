Украинцы стали меньше платить за коммуналку: чем это может обернуться

С начала весны, в том числе из-за карантинных мер, украинцы значительно снизили платежи за жилищно-коммунальные услуги. Спасая потребителей, правительство бьет по поставщикам услуг. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем это может обернуться и есть ли выход из создавшейся ситуации.

Так, в марте уровень расчетов за тепло и газ составляет 70% от показателя прошлого месяца, по воде – около 80%. Уровень расчетов участников рынка за услуги Укрэнерго по передаче электроэнергии в марте не превышал 60%.

"Все это может угрожать перебоями в поставках электроэнергии, веерными отключениями"

Отсутствие расчетов со стороны потребителей тянет за собой и недофинансирование всех участников рынка, отмечает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип. Речь, по его словам, об операторах системы распределения (бывшие облэнерго), Укрэнерго, непосредственных производителях электроэнергии.

"Ситуация на энергорынке и так очень тяжелая. Открыто говорится о кризисе в отрасли. Страдает атомная энергетика, тепловая. Закрывается ряд угольных объединений, так как резко упал спрос на уголь, – поясняет эксперт УИБ. – Теперь еще и проблема неплатежей, вызванная, в том числе соответствующими заявлениями со стороны представителей государства. До кризиса за электроэнергию полностью платили. А сейчас люди теряют работу, кто-то боится потерять. Получили еще и меседж от руководства страны, что можно не платить. Потому решили придержать деньги... Всё это может угрожать перебоями в поставках электроэнергии, веерными отключениями".

По мнению эксперта, чтобы выровнять ситуацию, государство должно взять на себя кредитование поставщиков электроэнергии на сумму неоплат со стороны потребителей.

"Это называется механизм временного перекредитования, – поясняет Андриан Прокип. – А проценты за это государство могло бы оплатить, урезав ряд соцпрограмм. А те потребители, которые сейчас не платят, могли бы постепенно гасить кредитную линию… Важно понимать, что долги перед поставщиками усиливают и без того серьезный кризис. Одна проблема наслаивается на другую. Ведь когда компании-поставщики услуг начинают недополучать средства, они недоплачивают работникам, отправляют их в отпуск за свой счет. Идет цепная реакция. А ведь энергетика – это около 400 тысяч работников. Критическая инфраструктура".

"Люди не виноваты, что из-за карантина и кризиса им нечем платить"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко думает, что кризис неплатежей будет колоссальный.

"Энергораспределительные компании уже бьют тревогу. Но ситуация усугубится, – прогнозирует эксперт. – Людям элементарно нечем будет платить. А это приводит к убыткам компаний, которые предоставляют услуги. И, конечно, нужно думать о неких мерах всеобщего спасения".

По мнению Константин Бондаренко, энергораспределительные компании будут просить государство, чтобы часть денег, предусмотренных на борьбу с коронавирусом, была направлена им – как компенсация убытков.

"Люди не виноваты, что из-за карантина и кризиса им нечем платить. Власти же не заинтересованы в том, чтобы накалять ситуацию и "давить" на должников. Попробуйте сейчас отключить кому-то воду, электроэнергию или газ – такое начнется… Так что необходимо будет искать компромисс", – считает эксперт.

При этом, подчеркивает Бондаренко, тянуть с необходимыми мерами, в надежде что придет транш МВФ и "тогда разберемся" – нельзя. Это, по мнению эксперта, всё равно, что делить шкуру неубитого медведя. Ситуация осложняется с каждым днем – и соответствующие решения нужно принимать как можно быстрее.

"Правительство со временем спишет долги предприятиям ЖКХ, как это уже было"

Экономический эксперт Владислав Банков называет причиной снижения уровня оплаты коммунальных услуг общий спад в экономике, а карантин – лишь дополнительный фактор, усугубляющий ситуацию.

"Неплатежи будут нарастать в дальнейшем. И это не вина потребителей, а реальность, в которой людям приходиться выбирать между покупкой еды и оплатой коммуналки, – поясняет Владислав Банков. – Думаю, правительство со временем спишет долги предприятиям ЖКХ, как это уже было. Естественно, ни о какой более-менее ощутимой поддержке населения со стороны правительства говорить не приходится".

В то же время, отмечает эксперт, большинство поставщиков услуг ЖКХ являются монополистами – и имеют реально запредельные уровни рентабельности, искусственно завышая себестоимость предоставляемых услуг.

Ранее "Комментарии" сообщали, что оплатить коммуналку можно будет по телефону.

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