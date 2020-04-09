Оплатить коммуналку можно будет по телефону

В связи с карантинными мероприятиями, для удобства граждан опробуют новую услугу — оплату услуг ЖКХ с помощью телефона. С такой идей выступило Минсоцполитики. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, в ведомстве понимают, что не всем гражданам доступна возможность оплаты через интернет, поскольку не у всех есть смартфоны и компьютеры.

"Мы абсолютно четко понимаем, что далеко не всем будет доступна возможность оплатить коммунальные услуги через интернет. Исходя из того, что не у всех есть соответствующие приборы или смартфоны, или компьютерное оборудование. Поэтому вот, собственно, мы инициировали такой пилотный, возможно нестандартный подход", - отметил чиновник.

Поэтому, на заседании правительства решили, что граждане, которые имеют счет в банке могут с помощью "горячей линии" позвонить в банк и после соответствующей идентификации провести платеж. По мнению чиновника, такая услуга будет популярна среди пожилых людей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Госстате подсчитали долги украинцев за ЖКУ.

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