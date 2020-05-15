Укртрансгаз потратил более 4 млн евро на запчасти для объектов ГТС

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ПАО "Укртрансгаз" завершило тендер на закупку запчастей к импортным
газоперекачивающим агрегатам на сумму 4,19 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении указано, что новое оборудование планируется использовать для
ремонтов двигателей газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных
газопроводов "Союз" и "Уренгой – Помары – Ужгород".
Поставшиком запчастей в результате тендера стала компания "KTS Engineering s.r.o." (Словакия). Комплексные работы по текущему ремонту выполнит сервисный филиал Укртрансгаза – ПРТП "Укргазэнергосервис".
Ранее "Комментарии" писали, что 13 мая в Высшем антикоррупционном суде
началось рассмотрение
так называемого "газового дела", где прокурор САП огласил обвинительный акт
против экс-нардепа VIII созыва Верховной Рады Александра Онищенко и его
финансового директора. Отмечается, что заседания будут проходить заочно,
поскольку власти Германии, где скрывается беглый Онищенко с 2014 года, не
приняла решения по запросу украинской стороны об экстрадиции опального
политика.
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