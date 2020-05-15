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Главная Новости Бизнес экономика Укртрансгаз потратил более 4 млн евро на запчасти для объектов ГТС
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Укртрансгаз потратил более 4 млн евро на запчасти для объектов ГТС

Укртрансгаз закупил оборудование производства компании «Nuovo Pignone S.r.l.», которая входит в группу Baker Hughes (США)

сегодня, 14:09
Автор:

• Татьяна Веремеева

Укртрансгаз потратил более 4 млн евро на запчасти для объектов ГТС

ПАО "Укртрансгаз" завершило тендер на закупку запчастей к импортным газоперекачивающим агрегатам на сумму 4,19 млн евро.  Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении указано, что новое оборудование планируется использовать для ремонтов двигателей газоперекачивающих агрегатов  на компрессорных станциях магистральных газопроводов "Союз" и "Уренгой – Помары – Ужгород".

Поставшиком запчастей в результате тендера стала компания "KTS Engineering s.r.o." (Словакия). Комплексные работы по текущему ремонту выполнит сервисный филиал Укртрансгаза – ПРТП "Укргазэнергосервис".

Ранее "Комментарии" писали, что 13 мая в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение так называемого "газового дела", где прокурор САП огласил обвинительный акт против экс-нардепа VIII созыва Верховной Рады Александра Онищенко и его финансового директора. Отмечается, что заседания будут проходить заочно, поскольку власти Германии, где скрывается беглый Онищенко с 2014 года, не приняла решения по запросу украинской стороны об экстрадиции опального политика.


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