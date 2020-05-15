Нардепы рассмотрят виды страховок, чтоб защитить безработных

Комитет по вопросам социальной политики и страхования на следующей неделе рассмотрит ряд законопроектов по страхованию на случай безработицы, также члены комитета рассмотрят ряд законов относительно пенсионного обеспечения. Об этом сообщается на сайте парламента в опубликованном документе.

В частности, нардепы рассмотрят законопроекты:

№3115 о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" и альтернативный к нему №3115-1;

№3240 о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" по повышению уровня пенсионного обеспечения детей войны и увеличении для них льгот за пользование коммунальными услугами и альтернативный к нему №3240-1;

№3241 о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по повышению размеров трудовых пенсий вследствие увеличения величины оценки одного года страхового стажа и процента повышения пенсий за сверхнормативный страховой стаж и альтернативный к нему №3241-1;

№3249 о внесении изменений в статью 23 ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" о повышении размера пособия по безработице участникам антитеррористической операции и другим ветеранам войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о высоком количестве безработных в Украине, на что повлиял, в том числе, и национальный карантин.

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