Нардепы рассмотрят виды страховок, чтоб защитить безработных

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Комитет по вопросам социальной политики и страхования на следующей неделе рассмотрит ряд законопроектов по страхованию на случай безработицы, также члены комитета рассмотрят ряд законов относительно пенсионного обеспечения. Об этом сообщается на сайте парламента в опубликованном документе.
В частности, нардепы рассмотрят законопроекты:
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о высоком количестве безработных в Украине, на что повлиял, в том числе, и национальный карантин.
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