Шмыгаль сообщил о падении ВВП Украины на 0,8% на фоне кризиса из-за коронавируса

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В первом квартале 2020 года ВВП Украины упал на 0,8% (квартал к кварталу).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, в первом квартале на фоне пандемии коронавируса и
связанных с ней ограничений больше всего пострадали отрасли, которые могли бы
стать катализатором новых заражений. В первую очередь это касается пассажирских
перевозок(-16,3%).
"Впервые за последние 100 лет инфекционное заболевание нанесло такой ущерб
для экономик всех стран мира. ВВП Испании снизился на 5,2% (квартал к
кварталу), ВВП Франции снизился на 5,8%, ВВП Италии упал на 4,7%", – написал
Шмыгаль.
Глава правительства заявляет, что украинский Кабмин уже работает над тем, чтобы разогреть экономику и оказать поддержку для бизнеса. Так, на данном этапе речь идет о кредитных каникулах, компенсациях по зарплатам для рабочих, отмене проверок для МСБ, государственных инвестициях и создании новых рабочих мест.
Ранее "Комментарии" писали, что международное рейтинговое агентство Fitch
прогнозирует падения
мирового ВВП на 1,9% в нынешнем году. Отмечается, что из-за стремительного
развития пандемии коронавируса агентству пришлось пересмотреть прогноз мирового
ВВП. Согласно прогнозу, экономическая активность в нынешнем году упадет на
1,9%. К тому же, ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и
3,9% соответственно. Будет ограничено и восстановление Китая из-за глобальной
рецессии, рост экономики страны ожидается по итогам года на уровне 2%.
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