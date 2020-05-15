Шмыгаль сообщил о падении ВВП Украины на 0,8% на фоне кризиса из-за коронавируса

В первом квартале 2020 года ВВП Украины упал на 0,8% (квартал к кварталу). Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По словам премьера, в первом квартале на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений больше всего пострадали отрасли, которые могли бы стать катализатором новых заражений. В первую очередь это касается пассажирских перевозок(-16,3%).

"Впервые за последние 100 лет инфекционное заболевание нанесло такой ущерб для экономик всех стран мира. ВВП Испании снизился на 5,2% (квартал к кварталу), ВВП Франции снизился на 5,8%, ВВП Италии упал на 4,7%", – написал Шмыгаль.

Глава правительства заявляет, что украинский Кабмин уже работает над тем, чтобы разогреть экономику и оказать поддержку для бизнеса. Так, на данном этапе речь идет о кредитных каникулах, компенсациях по зарплатам для рабочих, отмене проверок для МСБ, государственных инвестициях и создании новых рабочих мест.

Ранее "Комментарии" писали, что международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падения мирового ВВП на 1,9% в нынешнем году. Отмечается, что из-за стремительного развития пандемии коронавируса агентству пришлось пересмотреть прогноз мирового ВВП. Согласно прогнозу, экономическая активность в нынешнем году упадет на 1,9%. К тому же, ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно. Будет ограничено и восстановление Китая из-за глобальной рецессии, рост экономики страны ожидается по итогам года на уровне 2%.

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