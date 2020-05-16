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Нацбанк подсчитал переводы украинцев из-за рубежа

Больше всего денежных переводов поступило из США, Израиля и Италии

сегодня, 15:18
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк подсчитал переводы украинцев из-за рубежа

Национальный банк Украины опубликовал информацию о количестве частных международных денежных переводов. Об этом сообащет пресс-служба регулятора.

Согласно данным НБУ, с начала текущего года в страну поступило более 2,9 миллиарда долларов частных переводов. Отмечается, что эта сумма на 40% больше в сравнении с прошлым годом. Из Украины за рубеж было отправлено почти 154 миллионов долларов. 

"Больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши, с Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", - сказано в сообщении.

В первом квартале 2020 года через карточные платежные системы были направлены в Украину 505 млн , а за границу - 106 млн, что соответственно на 3,6% и на 41,3% больше, чем за тот же период в 2019 году. В Нацбанке также отметили возросшую среднюю сумму перевода — она выросла на 4% и составляет 361 доллар — столько переводят в Украину. Из Украины средний перевод составляет 447 долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", денежные переводы в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составили 3,12 млрд долл. – на 9,5 больше, чем за такой же период 2018 года, когда объем денежных переводов составил 2,86 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает РБК-Украина. В Нацбанке уточняют, что при составлении статистики принимались во внимание и официальные, и неофициальные каналы поступления денег в нашу страну.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/16/660581/
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