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В МВФ назвали сроки восстановления мировой экономики

МВФ ожидает восстановления экономики в ближайшие годы

сегодня, 10:53
Автор:

• Сергей Медведев

В МВФ назвали сроки восстановления мировой экономики

Пандемия коронавируса COVID-19 негативным образом отразилась на мировой экономике. По прогнозам Фонда, сокращение доходов на душу населения зафиксировано в 170 странах, при этом падение экономических показателей продолжится и составит около 3%. В то же время, аналитики МВФ полагают, что на восстановление экономики до докризисных показателей 2019 года потребуется не менее трех лет. С таким заявлением выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она добавила, что подготовка последних макроэкономических прогнозов ведется совместно с эпидемиологами, чего за всю историю существования фонда не случалось.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - отметила Георгиева.

Тем временем МВФ на фоне пандемии коронавируса снизил свои прогнозы по росту мировой экономики и предупредил о падении объемов производства в 2020 году до такого уровня, которого еще не было со времен Великой депрессии 1930-х годов. 

Как сообщал портал "Комментарии", Международный валютный фонд (МВФ) подпишет с Украиной договор о программе stand-by на 18 месяцев вместо программы на три года EFF, которая обсуждалась ранее. Об этом решении сообщил представитель МВФ Джерри Райс 7 мая во время брифинга в Вашингтоне. Райс заявил, что Фонд принял такое решение на фоне беспрецедентной неопределенности в экономических и финансовых перспективах, а также из-за необходимости сосредоточиться на краткосрочном сдерживании и стабилизации. По его словам, 18-месячная программа поможет обеспечить поддержку платежного баланса.


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Источник: https://www.politico.com/news/2020/05/15/imf-predicts-four-year-economic-hit-261158
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