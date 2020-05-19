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В Нацбанке рассказали, почему выступают против банковской реформы Укрпочты

НБУ полагает, что предоставление «Укрпочте» банковских полномочий будет нечестным в отношение банков

сегодня, 11:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Нацбанке рассказали, почему выступают против банковской реформы Укрпочты

Национальный банк Украины (НБУ) выразил позицию касательно законопроектов №2788-д и №2788, которые Верховная Рада может рассмотреть уже сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ заявляют, что выступают против законопроекта и идеи Государственного "почтового" банка. Свою позицию в Нацбанке аргументировали несколькими пунктами.

Во-первых, в НБУ заявляют, что расширение возможностей "Укрпочты" будет способствовать расширению монополии государства в финансовом секторе. В то же время в Нацбанке заявляют, что роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Сообщается, что на сегодняшний день доля государства в банковском секторе составляет 55%. Нацбанк совместно с правительством планирует сократить эту долю до 25% до конца нынешнего года. Сделать это планируют путем частичной приватизации госбанков.

Во-вторых, в Нацбанке заявляют, что благодаря созданию "почтового" банка Укрпочта окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же банками. Это может произойти из-за того, что почтовому оператору не придется получать банковскую лицензию и не нужно будет выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. Заявляют, что НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" лишь порядок открытия и ведения счетов, то есть, не будет регулировать банковскую деятельность "Укрпочты".

В третьих, в Нацбанке заявляют, что возникает повышенный риск отмывания средств, так как "Укрпочта" имеет более низкую экспертизу финмониторинга, чем банки.

В то же время в НБУ предлагают, чтобы "Укрпочта" в селах предоставляла агентские услуги от имени банков.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрпочта" получит автомобили Fiat Doblo Maxi, которые будут специально оборудованы для компании.


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