В Нацбанке рассказали, почему выступают против банковской реформы Укрпочты

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Национальный банк Украины (НБУ) выразил позицию
касательно законопроектов №2788-д и №2788, которые Верховная Рада может
рассмотреть уже сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ заявляют, что выступают против законопроекта и идеи
Государственного "почтового" банка. Свою позицию в Нацбанке аргументировали
несколькими пунктами.
Во-первых, в НБУ заявляют, что расширение возможностей "Укрпочты"
будет способствовать расширению монополии государства в финансовом секторе. В
то же время в Нацбанке заявляют, что роль государства в банковском секторе
должна уменьшаться, а не расти. Сообщается, что на сегодняшний день доля
государства в банковском секторе составляет 55%. Нацбанк совместно с
правительством планирует сократить эту долю до 25% до конца нынешнего года.
Сделать это планируют путем частичной приватизации госбанков.
Во-вторых, в Нацбанке заявляют, что благодаря созданию "почтового"
банка Укрпочта окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же
банками. Это может произойти из-за того, что почтовому оператору не придется получать
банковскую лицензию и не нужно будет выполнять нормативы и требования к работе
со средствами населения. Заявляют, что НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты"
лишь порядок открытия и ведения счетов, то есть, не будет регулировать
банковскую деятельность "Укрпочты".
В третьих, в Нацбанке заявляют, что возникает повышенный
риск отмывания средств, так как "Укрпочта" имеет более низкую экспертизу
финмониторинга, чем банки.
В то же время в НБУ предлагают, чтобы "Укрпочта" в селах предоставляла агентские услуги от имени банков.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрпочта" получит автомобили Fiat Doblo Maxi, которые будут специально оборудованы для компании.
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