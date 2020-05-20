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Главная Новости Бизнес экономика Rolls-Royce сократит 9000 сотрудников из-за резкого падения авиаперевозок
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Rolls-Royce сократит 9000 сотрудников из-за резкого падения авиаперевозок

Rolls-Royce рассчитывает сэкономить около 1,59 млрд долл. благодаря сокращению рабочих мест

сегодня, 10:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

Rolls-Royce сократит 9000 сотрудников из-за резкого падения авиаперевозок

Британская компания Rolls-Royce заявила, что сократит по меньшей мере 9000 сотрудников из своего штата в 52 000 человек и может закрыть заводы, чтобы адаптироваться к гораздо меньшему авиационному рынку, который возникнет после пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Rolls-Royce, один из самых известных промышленных брендов Великобритании, поставляет двигатели для больших самолетов, таких как Boeing 787 и Airbus A350.

Доход компании зависит от того, сколько часов летают самолеты различных авиакомпаний, а это значит, что доходы пострадают из-за значительного сокращения авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. В Rolls-Royce прогнозируют, что спад продлится в течение нескольких лет.

Основным источником доходов Rolls-Royce является аэрокосмическая промышленность – больше половины годовых доходов, которые составили около 15 миллиардов фунтов стерлингов в 2019 году.  Компания заявила, что сокращение рабочих мест в основном затронет гражданское аэрокосмическое подразделение.

Сокращение рабочих мест на уровне 17% помогут предприятию сэкономить около 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,59 млрд долл.).  Также предприятие будет стремиться сократить заводские, имущественные и капитальные затраты.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские авиакомпании каждый месяц терпят убытки в размере около 600-700 миллионов гривень из-за общенационального карантина в стране в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rolls-royce-hldg/britains-rolls-royce-to-cut-9000-jobs-amid-air-travel-slump-idUSKBN22W0QK?il=0
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