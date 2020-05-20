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Нардепы отправили на доработку законопроект о праве на земельный пай

Законопроект о земельных паях будут готовить к повторному первому чтению

сегодня, 13:14
Автор:

• Сергей Медведев

Нардепы отправили на доработку законопроект о праве на земельный пай

Депутаты Верховной Рады решили отправить на доработку законопроект №3012-1 относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий и участников боевых действий на получение пая. Законопроект будут готовить на повторное первое чтение в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

За соответствующее решение проголосовали 315 нардепов.

В частности, документ предусматривает, что приватизация земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий. 

Далее, при проведении земель предприятий предлагается такое распределение их сельхозугодий: до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы, до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного сельского хозяйства, не менее 40% продаются на земельных торгах.

Отмечается, что на время действия моратория на продажу земли, на аукционах будут предлагать права аренды на эти земли.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, заработает ли рынок земли после подписания закона президентом Зеленским.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1870211-rada-napravila-na-doopratsyuvannya-zakonoproekt-schodo-prav-deyakikh-gromadyan-na-oderzhannya-zemelnogo-payu
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