Нардепы отправили на доработку законопроект о праве на земельный пай

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Депутаты Верховной Рады решили отправить на доработку законопроект №3012-1 относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий и участников боевых действий на получение пая. Законопроект будут готовить на повторное первое чтение в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
За соответствующее решение проголосовали 315 нардепов.
В частности, документ предусматривает, что приватизация земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.
Далее, при проведении земель предприятий предлагается такое распределение их сельхозугодий: до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы, до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного сельского хозяйства, не менее 40% продаются на земельных торгах.
Отмечается, что на время действия моратория на продажу земли, на аукционах будут предлагать права аренды на эти земли.
Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, заработает ли рынок земли после подписания закона президентом Зеленским.
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