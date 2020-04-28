Закон о рынке земли: заработает ли рынок земли после подписания документа Зеленским

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Президент Владимир Зеленский после определенной паузы подписал
закон, открывающий в Украине рынок земли сельхозназначения. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", для чего бралась пауза, а также – заработает
ли этот спорный рынок.
31 марта, после 4,5 месяцев рассмотрения, парламент 259-ю голосами
поддержал в целом законопроект № 2178-10
по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Офис президента и сам
гарант назвали это историческим событием.
13 апреля Верховная Рада открыла путь к подписанию закона,
отклонив 13 проектов постановлений, которыми предлагалась отмена решения о его
принятии. В тот же день спикер ВР Дмитрий Разумков подписал закон. Дело было за
подписью президента. Сегодня появилась и она.
Новая власть, решив распродать землю, ввергает страну в эпоху
рабства. А ведь обещала во время выборов закончить эпоху бедности, напоминает
глава Ассоциации животноводов Украины и ОО "Народный союз", аграрный эксперт Ирина
Паламар.
"Мало того, что продавать землю решили, когда многие прочат голод
в мире из-за засухи и спада экономики на фоне карантинных мер. Так еще и ставят
наших внутренних производителей в неравные условия и представителями
иностранного капитала, – подчеркивает Ирина Паламар. – Ведь в законе заложено
множество моментов, которые позволят скупить украинскую землю транснациональным
корпорациям. Пусть даже через подставных лиц. В итоге местные бюджеты потеряют
поступления, которые имеют сейчас от арендаторов. Села просто вымрут. А наши
поля будут заливать химией".
Кощунственным эксперт считает и то, что закон "протащили" во время
карантина. Того самого, который сейчас еще и разоряет мелкие и средние
фермерские хозяйства, перекрыв им доступ к рынкам.
"Сейчас к нам ввозят иностранные овощи, а нашим производителям
просто не дают торговать. Они в буквальном смысле выбрасывают урожай или сдают
его за бесценок, – отмечает Ирина Паламар. – Зато пополнятся ряды трудовых
мигрантов, которые будут обслуживать зарубежные "плантации". Все идет по
латино-американскому сценарию. Нас разоряют, превращают в сырьевой придаток".
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический
консультант Сергей Быков обращает внимание, что президент дотянул до последнего
с подписанием земельного закона.
"94 статья Конституции прямо указывает, что президент подписывает
закон в течении 15 дней с дня подписания главой ВР, – напоминает
политкоснультант. – Разумков закон подписал 13 апреля. Соответственно, считаем
15 дней и выходим на 28 апреля".
Затягивание с подписью, по мнению Сергея Быкова, говорит о двух
вещах:
– президент не хотел подписывать закон (хоть в программе
Зеленского есть пункт о рынке земли);
– президент боялся, что закон обжалуют (тем более, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сразу этим угрожала).
"На поверку мы видим, что президент подписал закон, даже несмотря
на угрозы Тимошенко. А она уже написал у себя в ФБ, что партия подает иск в
Конституционный Суд, который в последнее время исходит из писанного права, а не
телефонного, – подчеркивает эксперт. – Можно ожидать, что КС отменит закон
из-за того, что его принимали с нарушениями. Рада финально голосовала в день,
когда не было сессии. А рассматривали правки на внеочередном заседании, хотя Регламент
такую возможность не дает".
Заместитель директора Украинского института политики, политический
эксперт Кирилл Молчанов считает, что не возникало сомнения – закон президент
подпишет.
"Ведь Банковая пошла на беспрецедентное его продавливание.
Голосовали в ночь, с нарушениями регламента, – отмечает политэксперт. – В таком
же стиле протягивают и банковский (антиколомойский) закон, под который еще и
регламент поменяли. Они идут в спайке – для того, чтобы получить транш от МВФ.
Это позиция президента – и она пересматриваться не будет".
При этом Молчанов не исключает, что из-за массы процедурных
нарушений закон может отменить Конституционный суд Украины.
"Не зря там выписали норму, что он вступает в действие только с 1
июля следующего года. То есть, почти 14 месяцев можно спокойно брать кредиты,
транши, финансирование. А потом взять этот закон и отменить, – говорит эксперт.
– Возможно, все это сделано специально. А потом в лучших украинских традициях
отыграть все назад, разведя руками – ну, так вышло... Люфт времени есть. И
чтобы вносить правки, и чтобы отменить закон".
Как бы то ни было, все это – негативная история для президента
Зеленского, уверен Молчанов.
"Открытие рынка земли не поддерживает, согласно опросам, около 70%
украинцев. И президенту это еще аукнется. Особенно, когда закончится карантин и
придет осознанность всех этих политических процессов, которые делали под шумок,
– считает эксперт. – Игры с землей существенно отразятся и на местных выборах,
которые не за горами. Объяснение в стиле "это было требования МВФ, иначе –
дефолт", избирателей не устроит".
Ранее "Комментарии" писали, что согласно
данным социологического опроса группы КМИС, лишь 26% граждан Украины поддерживают
снятие моратория с продажи сельскохозяйственной земли, а 73% -
категорически против такой перспективы.
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