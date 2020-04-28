Закон о рынке земли: заработает ли рынок земли после подписания документа Зеленским

Президент Владимир Зеленский после определенной паузы подписал закон, открывающий в Украине рынок земли сельхозназначения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", для чего бралась пауза, а также – заработает ли этот спорный рынок.



31 марта, после 4,5 месяцев рассмотрения, парламент 259-ю голосами поддержал в целом законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Офис президента и сам гарант назвали это историческим событием.

13 апреля Верховная Рада открыла путь к подписанию закона, отклонив 13 проектов постановлений, которыми предлагалась отмена решения о его принятии. В тот же день спикер ВР Дмитрий Разумков подписал закон. Дело было за подписью президента. Сегодня появилась и она.

Закон о рынке земли: уместно ли сейчас запускать рынок

Новая власть, решив распродать землю, ввергает страну в эпоху рабства. А ведь обещала во время выборов закончить эпоху бедности, напоминает глава Ассоциации животноводов Украины и ОО "Народный союз", аграрный эксперт Ирина Паламар.

"Мало того, что продавать землю решили, когда многие прочат голод в мире из-за засухи и спада экономики на фоне карантинных мер. Так еще и ставят наших внутренних производителей в неравные условия и представителями иностранного капитала, – подчеркивает Ирина Паламар. – Ведь в законе заложено множество моментов, которые позволят скупить украинскую землю транснациональным корпорациям. Пусть даже через подставных лиц. В итоге местные бюджеты потеряют поступления, которые имеют сейчас от арендаторов. Села просто вымрут. А наши поля будут заливать химией".

Кощунственным эксперт считает и то, что закон "протащили" во время карантина. Того самого, который сейчас еще и разоряет мелкие и средние фермерские хозяйства, перекрыв им доступ к рынкам.

"Сейчас к нам ввозят иностранные овощи, а нашим производителям просто не дают торговать. Они в буквальном смысле выбрасывают урожай или сдают его за бесценок, – отмечает Ирина Паламар. – Зато пополнятся ряды трудовых мигрантов, которые будут обслуживать зарубежные "плантации". Все идет по латино-американскому сценарию. Нас разоряют, превращают в сырьевой придаток".

Закон о рынке земли: почему президент затягивал подписание

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков обращает внимание, что президент дотянул до последнего с подписанием земельного закона.

"94 статья Конституции прямо указывает, что президент подписывает закон в течении 15 дней с дня подписания главой ВР, – напоминает политкоснультант. – Разумков закон подписал 13 апреля. Соответственно, считаем 15 дней и выходим на 28 апреля".

Затягивание с подписью, по мнению Сергея Быкова, говорит о двух вещах:

– президент не хотел подписывать закон (хоть в программе Зеленского есть пункт о рынке земли);

– президент боялся, что закон обжалуют (тем более, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сразу этим угрожала).

"На поверку мы видим, что президент подписал закон, даже несмотря на угрозы Тимошенко. А она уже написал у себя в ФБ, что партия подает иск в Конституционный Суд, который в последнее время исходит из писанного права, а не телефонного, – подчеркивает эксперт. – Можно ожидать, что КС отменит закон из-за того, что его принимали с нарушениями. Рада финально голосовала в день, когда не было сессии. А рассматривали правки на внеочередном заседании, хотя Регламент такую возможность не дает".

Закон о рынке земли: сомнений не было

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что не возникало сомнения – закон президент подпишет.

"Ведь Банковая пошла на беспрецедентное его продавливание. Голосовали в ночь, с нарушениями регламента, – отмечает политэксперт. – В таком же стиле протягивают и банковский (антиколомойский) закон, под который еще и регламент поменяли. Они идут в спайке – для того, чтобы получить транш от МВФ. Это позиция президента – и она пересматриваться не будет".

При этом Молчанов не исключает, что из-за массы процедурных нарушений закон может отменить Конституционный суд Украины.

"Не зря там выписали норму, что он вступает в действие только с 1 июля следующего года. То есть, почти 14 месяцев можно спокойно брать кредиты, транши, финансирование. А потом взять этот закон и отменить, – говорит эксперт. – Возможно, все это сделано специально. А потом в лучших украинских традициях отыграть все назад, разведя руками – ну, так вышло... Люфт времени есть. И чтобы вносить правки, и чтобы отменить закон".

Как бы то ни было, все это – негативная история для президента Зеленского, уверен Молчанов.

"Открытие рынка земли не поддерживает, согласно опросам, около 70% украинцев. И президенту это еще аукнется. Особенно, когда закончится карантин и придет осознанность всех этих политических процессов, которые делали под шумок, – считает эксперт. – Игры с землей существенно отразятся и на местных выборах, которые не за горами. Объяснение в стиле "это было требования МВФ, иначе – дефолт", избирателей не устроит".

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным социологического опроса группы КМИС, лишь 26% граждан Украины поддерживают снятие моратория с продажи сельскохозяйственной земли, а 73% - категорически против такой перспективы.

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