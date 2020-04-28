Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о обороте земель сельскохозяйственного назначения, передает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. В частности им предусматривается введение рынка земли. Сообщается, что закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью, а также создать прозрачные условия приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения украинцами.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично, – отметил гарант. - Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев".

Добавим, что закон предусматривает, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. А с 1 января 2024 года – юридические лица, владельцами которых являются украинцы, они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещено также продавать государственные и коммунальные земли. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лишь четверть украинцев поддерживает рынок земли, как показал опрос.

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