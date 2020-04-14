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Лишь четверть украинцев поддерживает рынок земли, - опрос

Социологический опрос выяснил, как бы проголосовали украинцы, если бы по рынку земли прошел референдум

сегодня, 19:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лишь четверть украинцев поддерживает рынок земли, - опрос

Согласно данным социологического опроса группы КМИС, лишь 26% граждан Украины поддерживают снятие моратория с продажи сельскохозяйственной земли, а 73% - категорически против такой перспективы. Об этом сообщается на сайте института.

Так, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли.

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Отмечается, что КМИС провел данный опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что законопроект об открытии рынка украинских земель сельскохозяйственного назначения вызвал острый резонанс в обществе, а эксперты сделали прогнозы, прислушается ли парламент к пожеланию большинства граждан, которые категорически против снятия моратория с продажи участков, или проголосует согласно с собственными убеждениями.


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Источник: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=930&page=1
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