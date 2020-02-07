Будет ли принят законопроект о рынке земли – прогнозы экспертов

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Украинский парламент второй день "со скрипом" рассматривает поправки (их внесли более четырех тысяч) к законопроекту № 2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы принятия документа в целом, а также проблемные моменты, из-за которых сейчас ломают копья.
Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин уверен, что законопроект в текущем варианте – это и так компромисс. И он будет принят в таком виде, поскольку это курирует лично президент.
"По моему мнению, запуск рынка земли и так проводится по очень консервативному сценарию. Иностранцы не могут покупать нашу землю, этот вопрос будет решаться на референдуме, соответствующая норма прописана в законопроекте. По сравнению с первым чтением, концентрацию сельскохозяйственной земли в одних руках уменьшили в 20 раз, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч га. Так вот, предлагаемые 10 тысяч га для крупнотоварного производства – это доход на уровне 10 миллионов долларов в год. А это и близко не крупный бизнес. Но противники считают, что это всё равно слишком много", – отмечает Монин.
По словам эксперта, Украина имеет сейчас в основном крупнотоварное производство. А для мелкотоварного обычно необходимо до 1000 га земли.
Законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" имеет не только оппонентов в лице фракций оппозиции, профильных аграрных ассоциаций и большинства украинского народа, что красноречиво демонстрируют результаты социологических опросов. Продавливание проекта 2178-10 не по нраву и ряду народных депутатов в самой фракции "Слуга народа", отмечает политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
"Особенное давление ощущают на себе мажоритарщики, которые имеют самый близкий контакт с избирателями на своих округах. Именно поэтому слова главы фракции господина Арахамии о "земельной ночи" превратились в банальное преувеличение потенции своей политической силы, – говорит политолог. – Темп рассмотрения, взятый вчера парламентариями, говорит о том, что потребуется минимум три пленарные недели для того, чтобы выйти на финальное голосование. Это время будет потрачено на попытки власти переломить ситуацию и договориться, во-первых, внутри фракции, а во-вторых, найти союзников".
Наиболее подходящими кандидатурами, по мнению Чаленко, могут выступить отдельные народные депутаты из депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра", а также фракции "Голос".
"Предполагаю, что в ход пойдет классический для украинской политики инструментарий для убеждения – от банальной скупки голосов, раздачи должностей, до использования правоохранительных органов, – говорит руководитель ЦАиС. – К каждому будет использоваться особенный подход. Предполагаю, что сбор голосов превратится в ювелирную работу, в случае успеха переговорщиков мы увидим на табло не более 230-235 голосов "за"".
Эксперт напоминает, что от принятия этого закона зависит продолжение нашего сотрудничества с МВФ и принятие решения о новой программе расширенного финансирования, которое ожидают в первом квартале этого года.
"Если говорить о прямых последствиях, то после всех доработок проект остаётся достаточно сырым, – считает Чаленко. – Хотя он и запускает механизм реализации права граждан Украины распоряжаться землей, но оставляет ряд дыр, например, для вывода земли в руки крупных мировых агрохолдингов с помощью банковских учреждений. Потому борьба с документом, подготовленным профильным комитетом ко второму чтению, имеет под собой все основания".
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук подчеркивает: "мы выступает за открытие рынка сельхозземли. Но он должен быть цивилизованным. Есть два основных момента, которые следует разрешить до принятия соответствующего закона в целом".
Согласно проекту, который сейчас продвигается, рынок земли одновременно открывают для физических и юридических лиц.
"Этого делать категорически нельзя! – уверен Денис Марчук. – Все наши западные партнеры предупреждают, что так мы уничтожим свой малый и средний бизнес. Нужно двигаться постепенно. Сначала следует открыть рынок только для физических лиц. Поработать так несколько лет. Посмотреть на результат. Если всё в порядке, если нет рейдерства, то потихоньку переходим к открытию рынка земли для юридических лиц".
Вторым важным моментом эксперт считает то, что президент и правительство должны гарантировать финансовый инструмент для отечественных аграриев.
"Пока об этом много говорят, но конкретных предложений (где и на каких приемлемых условиях украинские аграрии смогут получить кредит) – нет. У нас уже есть падение животноводства. Фермеры собирают деньги, чтобы была возможность купить землю. Люди не верят, что государство поможет. А открывать рынок земли, когда наша экономика находится в кризисном состоянии, без соответствующего финансового инструмента для отечественных аграриев, это означает продажу украинской земли за копейки", – подытожил Марчук.
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