Будет ли принят законопроект о рынке земли – прогнозы экспертов

Украинский парламент второй день "со скрипом" рассматривает поправки (их внесли более четырех тысяч) к законопроекту № 2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы принятия документа в целом, а также проблемные моменты, из-за которых сейчас ломают копья.

"Запуск рынка земли и так проводится по очень консервативному сценарию"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин уверен, что законопроект в текущем варианте – это и так компромисс. И он будет принят в таком виде, поскольку это курирует лично президент.

"По моему мнению, запуск рынка земли и так проводится по очень консервативному сценарию. Иностранцы не могут покупать нашу землю, этот вопрос будет решаться на референдуме, соответствующая норма прописана в законопроекте. По сравнению с первым чтением, концентрацию сельскохозяйственной земли в одних руках уменьшили в 20 раз, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч га. Так вот, предлагаемые 10 тысяч га для крупнотоварного производства – это доход на уровне 10 миллионов долларов в год. А это и близко не крупный бизнес. Но противники считают, что это всё равно слишком много", – отмечает Монин.

По словам эксперта, Украина имеет сейчас в основном крупнотоварное производство. А для мелкотоварного обычно необходимо до 1000 га земли.

"Потребуется минимум три пленарные недели для того, чтобы выйти на финальное голосование"

Законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" имеет не только оппонентов в лице фракций оппозиции, профильных аграрных ассоциаций и большинства украинского народа, что красноречиво демонстрируют результаты социологических опросов. Продавливание проекта 2178-10 не по нраву и ряду народных депутатов в самой фракции "Слуга народа", отмечает политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Особенное давление ощущают на себе мажоритарщики, которые имеют самый близкий контакт с избирателями на своих округах. Именно поэтому слова главы фракции господина Арахамии о "земельной ночи" превратились в банальное преувеличение потенции своей политической силы, – говорит политолог. – Темп рассмотрения, взятый вчера парламентариями, говорит о том, что потребуется минимум три пленарные недели для того, чтобы выйти на финальное голосование. Это время будет потрачено на попытки власти переломить ситуацию и договориться, во-первых, внутри фракции, а во-вторых, найти союзников".

"Сбор голосов превратится в ювелирную работу"

Наиболее подходящими кандидатурами, по мнению Чаленко, могут выступить отдельные народные депутаты из депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра", а также фракции "Голос".

"Предполагаю, что в ход пойдет классический для украинской политики инструментарий для убеждения – от банальной скупки голосов, раздачи должностей, до использования правоохранительных органов, – говорит руководитель ЦАиС. – К каждому будет использоваться особенный подход. Предполагаю, что сбор голосов превратится в ювелирную работу, в случае успеха переговорщиков мы увидим на табло не более 230-235 голосов "за"".

Эксперт напоминает, что от принятия этого закона зависит продолжение нашего сотрудничества с МВФ и принятие решения о новой программе расширенного финансирования, которое ожидают в первом квартале этого года.

"Если говорить о прямых последствиях, то после всех доработок проект остаётся достаточно сырым, – считает Чаленко. – Хотя он и запускает механизм реализации права граждан Украины распоряжаться землей, но оставляет ряд дыр, например, для вывода земли в руки крупных мировых агрохолдингов с помощью банковских учреждений. Потому борьба с документом, подготовленным профильным комитетом ко второму чтению, имеет под собой все основания".

"Фермеры собирают деньги, чтобы была возможность купить землю. Люди не верят, что государство поможет"

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук подчеркивает: "мы выступает за открытие рынка сельхозземли. Но он должен быть цивилизованным. Есть два основных момента, которые следует разрешить до принятия соответствующего закона в целом".

Согласно проекту, который сейчас продвигается, рынок земли одновременно открывают для физических и юридических лиц.

"Этого делать категорически нельзя! – уверен Денис Марчук. – Все наши западные партнеры предупреждают, что так мы уничтожим свой малый и средний бизнес. Нужно двигаться постепенно. Сначала следует открыть рынок только для физических лиц. Поработать так несколько лет. Посмотреть на результат. Если всё в порядке, если нет рейдерства, то потихоньку переходим к открытию рынка земли для юридических лиц".

Вторым важным моментом эксперт считает то, что президент и правительство должны гарантировать финансовый инструмент для отечественных аграриев.

"Пока об этом много говорят, но конкретных предложений (где и на каких приемлемых условиях украинские аграрии смогут получить кредит) – нет. У нас уже есть падение животноводства. Фермеры собирают деньги, чтобы была возможность купить землю. Люди не верят, что государство поможет. А открывать рынок земли, когда наша экономика находится в кризисном состоянии, без соответствующего финансового инструмента для отечественных аграриев, это означает продажу украинской земли за копейки", – подытожил Марчук.

Как ранее сообщали "Комментарии", после запуска рынка земли украинцы могут остаться без субсидий.

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