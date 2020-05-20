Совет Евросоюза окончательно поддержал выделение Украине 1, 2 млрд евро

Евросоюз утвердил размер и предоставление финансовой помощи для Украины. Так, сегодняшнее заседание Совета Европейского Союза оказалось результативным: чиновники согласовали предложение Еврокомиссии о выделении макрофинансовой помощи Украине. Средства должны быть направлены на оздоровление экономики и компенсации потерь, вызванных последствиями эпидемии коронавируса. Такую информацию распространила пресс-служба Европейского Совета.

Финансовые средства будут предоставляться в виде кредитов. Воспользоваться ими можно в течение года. Срок погашения и возвратов, на который может рассчитывать Украина составляет 15 лет.

Чтобы реализовать программу финансовой помощи, правительство Украины должно подписать соответствующий меморандум с Еврокомиссией.

Отметим, что финансовую помощь от Евросовета получат также ряд других стран - Албания (180 млн евро), Босния и Герцеговина (250 млн), Грузия (150 млн), Иордания (200 млн), Косово (100 млн), Молдова (100 млн), Черногория (60 млн), Северная Македония (160 млн) и Тунис (600 млн).

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр объявил, что наша страна станет одной из десяти стран-партнеров Евросоюза. Шмыгаль также заявил, что это является важным сигналом поддержки для нашей страны.

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