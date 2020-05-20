Правительство одобрило выделение 2,2 млрд гривень на допвыплаты медикам

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял решение выделить из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



В частности, 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат (единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19). Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

Глава правительства отметил, что несмотря на решение ослабить карантин в нашей стране, пандемия не отступила. Он заявил, что медики должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии.

Ранее "Комментарии" писали, что карантин в Украине затягивается до 22 июня, но правительство поддержало решение по смягчению некоторых ограничений с 22 мая. Как отметил глава правительства, адаптивная модель даст возможность региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае выявления вспышек заболевания или же ослаблять.

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