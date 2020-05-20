До 22 июня, но с послаблениями: Шмыгаль рассказал, как будет работать адаптивный карантин

Карантин в Украине затягивается до 22 июня, но правительство поддержало решение по смягчению некоторых ограничений с 22 мая. Как будет работать адаптивный карантин в регионах рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как отметил глава правительства, адаптивная модель даст возможность региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае выявления вспышек заболевания или же ослаблять. Главное, чтобы эпидемическая ситуация соответствовала 3 определенным критериям:

- инцидентность – среднее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения - составляет менее чем 12 человек на 100 тыс.;

- загруженность коек в медучреждениях, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%;

- среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет больше 12 на 100 тыс. за последнюю неделю.

Согласно сообщению главы Кабмина, с 22 мая в Украине могут проводиться спортивные мероприятия до 50 человек и без зрителей и религиозные мероприятия не более 10 человек на 10 "квадратов", а также восстанавливается городской, пригородный (кроме метро) и внутриобластной транспорт, начинают работать гостиницы (без ресторанов). А с 25 мая позволят перевозки в метро и работу детских дошкольных учреждений.

Отметим, что пересмотр решений будет проводиться каждую неделю.

Шмыгаль добавил, что официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая.

Как сообщалось, Украина открывает международные границы, но не со всеми страны.

Ранее мы писали, что с 22 мая Украина будет ослаблять карантин, в частности, начнет работать некоторый вид транспорта.

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