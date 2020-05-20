Украина открывает международные границы, но не со всеми странами

Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой, но пока не будет восстановлена работа погранпунктов с Россией и Беларусью. Об этом стало известно во время заседания правительства.

Так, Кабмин принял решение о возобновлении движения в 66 пунктах пропусках на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. А вот границу с РФ и Беларусью пока решили не открывать из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих государствах.

Следует отметить, что возобновить работу пунктов пропуска Государственная пограничная служба сможет только после обнародования решения правительства.

Добавим, что срок карантина в Украине продлен до 22 июня этого года, но будут изменения в ограничениях.

Как сообщалось, с 22 мая Украина будет ослаблять карантин, в частности, начнет работать некоторый вид транспорта. Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал ряд условий, при которых регионы смогут возобновить работу транспорта. В частности, за последние 7 дней на 100 000 населения в области должно насчитываться в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составлять более 12, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составлять менее 50% .

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