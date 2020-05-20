С 25 мая в Украине снова заработает метро – Криклий

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9761.56
ETH/USD
213.84
LTC/USD
45.54
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
29.25
RUB/UAH
0.37
Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Сообщается, что регионы
Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в
среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований
составляет более 12, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют
пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить
противоэпидемиологические мероприятия в отношении транспорта.
Так, с 22 мая запустят регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая - перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.
При этом будут действовать обязательные требования безопасности – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.
Добавим, что сам срок карантина в Украине продлен до 22 июня этого года.Ранее "Комментарии" сообщали, что детсады в Украине начнут работу по новым правилам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости