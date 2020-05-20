С 25 мая в Украине снова заработает метро – Криклий

Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия в отношении транспорта.

Так, с 22 мая запустят регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая - перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

При этом будут действовать обязательные требования безопасности – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Добавим, что сам срок карантина в Украине продлен до 22 июня этого года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что детсады в Украине начнут работу по новым правилам.

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