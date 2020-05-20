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Главная Новости Общество наука и обучение "Неудобные нормы": детсады в Украине начнут работу по новым правилам
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"Неудобные нормы": детсады в Украине начнут работу по новым правилам

25 мая правительство Украины возобновит работу детских садов, которые будут работать по-новому

сегодня, 08:50
Автор:

• Елена Волкова

"Неудобные нормы": детсады в Украине начнут работу по новым правилам

В грядущий понедельник, 25 мая, правительство возобновит работу детских садов. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, этот день выбрали неспроста: в понедельник для удобства детей и родителей одновременно возобновляет работу и общественный транспорт. Решение о том, открывать дошкольное учреждение или нет, каждая область будет принимать самостоятельно, учитывая эпидситуацию в регионе. Однако предусмотрены "неудобные нормы". По словам Ляшко, отныне родители будут передавать ребенка воспитателю не в группе, а на улице, чтобы не допускать столпотворений. Работу групп будут разбивать по времени - опять же, чтобы не было скопления людей.

Ранее “Комментарии” сообщали, что следующий - третий - этап смягчения карантина может начаться в Украине уже 1 июня. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместе с тем, ближайшее ослабление карантина ждет украинцев уже в эту пятницу, 22 мая. В этот день в полноценном режиме должны запустить наземный общественный транспорт. А вот с метро придется еще немного подождать. И все же открыть его собираются раньше, чем планировалось. Если до этого называли сроки не раньше, чем в июне, то теперь запустить подземку могут уже на следующей неделе, 25 мая.


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Источник: comments.ua
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