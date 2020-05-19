Шмыгаль рассказал, когда начнется следующий этап смягчения карантина

Следующий - третий - этап смягчения карантина может начаться в Украине уже 1 июня. Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова" украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, ближайшее ослабление карантина ждет украинцев уже в эту пятницу, 22 мая. В этот день в полноценном режиме должны запустить наземный общественный транспорт. А вот с метро придется еще немного подождать. И все же открыть его собираются раньше, чем планировалось. Если до этого называли сроки не раньше, чем в июне. То теперь запустить подземку могут уже на следующей неделе, 25 мая. Но есть условие.

"Метро сможем запустить только в том случае и тех городах, где будет позволять эпидемиологическая обстановка", - сказал Шмыгаль.

Также уже в эту пятницу могут открыться отели. Но гостей будут принимать только в комнатах. Рестораны и бассейны все еще будут закрыты.

Коснется очередной этап снятия ограничений и богослужений. В храмы начнут пускать людей, но максимум по 1 человеку на 10 квадратных метров.

Детские садики могут заработать в Украине со следующей недели. А вот с авиасообщением спешить не будут. Самолеты начнут летать не ранее, чем в июне.

В дальнейшем карантин в стране продлят, говорит премьер, но теперь он будет адаптивным. Новые сроки и новые даты этапов выхода из карантина Кабинет министров должен согласовать уже в ближайшие дни.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский предложил запустить общественный транспорт как можно скорее.

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