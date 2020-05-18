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Зеленский предложил запустить общественный транспорт

Президент Владимир Зеленский нашел целесообразным возобновить проезд общественного транспорта в рамках послабления карантина

сегодня, 16:47 728
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский предложил запустить общественный транспорт

Сегодня на совместном заседании правительства и главы государства был поднят вопрос о возобновлении работы общественного транспорта, поскольку послабление карантина стало причиной возвращения украинских граждан к их рабочим местам. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что запуск общественного транспорта будет осуществлен уже в очередном этапе послабления карантина, но при этом важно соблюсти все условия для защиты, чтобы снятие ограничений не послужило новым витком для заражений COVID-19.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - ответил, в свою очередь, президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе главы государства уже обсуждают возможность для оглашения даты выхода из национального карантина. Скорее всего, согласно источнику, речь идет о промежутке между 4 и 10 июня.



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Источник: https://president.gov.ua/news/lyudi-vihodyat-na-robotu-i-yim-treba-dati-mozhlivist-dobirat-61185
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