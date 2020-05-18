У Зеленского готовы озвучить дату завершения карантина, - источник

Окружение президента Владимира Зеленского рассматривает две возможности оглашения даты завершения национального карантина, которую украинцы с нетерпением ждут. Об этом сообщают источники в Офисе президента, передает Telegram-канал "Резидент".

Так, источник отмечает, что глава государства может озвучить вожделенное число накануне своей пресс-конференции со СМИ, что создаст положительную атмосферу мероприятия, а также рассматривается версия возможного "сюрприза" и сенсации для журналистов уже на самой пресс-конференции.

При этом инсайдер отметил, что речь идет о первых числах июня: с 1 по 10.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заметно снижается уровень заболевания корнавирусом и постепенно Минздрав отмечает тенденцию к подавлению COVID-19. За минувшие сутки в Украине он поразил еще 325 человек, что на сотню меньше, чем было днем ранее. Таким образом, диагноз COVID-19 с начала вспышки в стране официально подтвердили уже у 18 616 пациентов. Об этом говорится в новой статистике, которую опубликовало Министерство здравоохранения.

Однако увеличилось и число тех, кто умер от осложнений, вызванных коронавирусом. На утро понедельника, 18 мая, таких уже 535. За вчера умер 21 пациент.

По темпам распространения коронавируса удерживают первенство Черновицкая область и Киев.





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