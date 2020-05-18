Коронавирус в Украине: новых случаев инфицирования стало меньше

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Коронавирус немного ослабил хватку. За минувшие сутки в Украине он поразил еще 325 человек, что на сотню меньше, чем было днем ранее. Таким образом, диагноз COVID-19 с начала вспышки в стране официально подтвердили уже у 18 616 пациентов. Об этом говорится в новой статистике, которую опубликовало Министерство здравоохранения.
Среди новых инфицированных 81 врач, а также есть дети - их 23.
За сутки к числу тех, кто коронавирус победил, добавились еще 160 пациентов. Всем им сделали повторные лабораторные тесты на COVID-19 и они были отрицательны. Теперь, в общем, в Украине уже 5 276 тех, кто смог инфекцию победить.
Однако увеличилось и число тех, кто умер от осложнений, вызванных коронавирусом. На утро понедельника, 18 мая, таких уже 535. За вчера умер 21 пациент.
По темпам распространения коронавируса удерживают первенство Черновицкая область и Киев.
Меньше всего случаев пока зафиксировали в Луганской области, где количество инфицированных за неделю не изменилось. В целом, в Украине ситуация такая:
Луганская область - 42 случая;
Черниговская область - 108 случаев;
Донецкая область - 131 случай;
Сумская область - 163 случая;
Херсонская область - 168 случаев;
Николаевская область - 262 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Хмельницкая - 267 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Запорожская область - 382 случая;
Кировоградская область - 445 случаев;
Житомирская область - 564 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Винницкая область - 733 случая;
Одесская область - 764 случая;
Харьковская - 789 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Львовская область - 1066 случаев;
Тернопольская - 1081 случай;
Ровенская область - 1167 случаев;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Киевская область - 1224 случая;
г. Киев - 2321 случай;
Черновицкая область - 2713 случаев;
В официальную статистику не попадают данные относительно количества инфицированных на оккупированных территориях: в Крыму и на Донбассе.
"Комментарии" ранее также рассказывали о том, что ВОЗ признала неэффективным один из популярных методов борьбы с коронавирусом.
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