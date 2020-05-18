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ВОЗ признала неэффективным и опасным популярный метод защиты от коронавируса

Этот метод дезинфекции, по данным ВОЗ не уничтожит коронавирус на 100%, но может сильно навредить коже и слизистым оболочкам человека

сегодня, 09:13 1152
Автор:

• Виолетта Комаровская

ВОЗ признала неэффективным и опасным популярный метод защиты от коронавируса

Распыление дезинфицирующих средств Всемирная организация здравоохранения признала неэффективным методом борьбы с коронавирусом. Более того, этот метод может быть опасным для человека, говорится в отчете ВОЗ.

Следует сразу отметить, что речь идет о дезинфекции закрытых помещений. Именно в этом случае фумигация, так еще называют разбрызгивание дезинфектора, может быть опасна для человека. 

Эффективность фумигации снижается за счет того, что при распылении средство не покрывает полностью все поверхности. И там, где будут пробелы, коронавирус будет активен, как и прежде, говорят в ВОЗ. В закрытых помещениях рекомендуют использовать обычную тряпку. Ее необходимо пропитать полностью дезинфицирующим средством и тщательно все протереть. Если же на поверхности есть какие-либо загрязнения, их прежде нужно удалить щеткой. 

Что касается опасности распыления дезинфицирующих средств в зданиях, то, прежде всего, они могут навредить глазам и органам дыхательной системы. Также могут вызвать серьезное раздражение кожи, тошноту, рвоту и даже бронхоспазм, рассказали в организации. 

Кстати, распылять дезинфектор на улицах в ВОЗ также не рекомендуют. Контактируя с частичками грязи, он просто теряет свои свойства и не приносит никакой пользы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что метро в Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли на дезинфекцию


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Источник: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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