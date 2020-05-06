"Впервые за столетие": метро в Нью-Йорке полностью закроют для дезинфекции

Метрополитен в Нью-Йорке с сегодняшнего дня будут полностью перекрывать для проведения дезинфекции и санитарных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба городского метро.

Согласно информации, дезинфекция будет проходить каждую ночь с 01:00 до 5:00. Это впервые за 115 лет, когда подземное движение в Нью-Йорке полностью перекрывают.

Метро Нью-Йорка закрывали из-за погодных условий: ураган Ирен в 2011 году и ураган Сэнди в 2012 году, а также во время снежной бури 2015 года. Однако на этот раз впервые метро закрывают планово.

В Нью-Йорке с начала коронавирусного кризиса количество пассажиров в метро сократилось на 90% по сравнению с периодом до пандемии. Но власти города отмечают, что примерно 11 тысяч пассажиров все же пользуются подземным транспортом в ночное время суток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес анонсировал открытие метро с 12 мая.

"Метро должно ездить. Во всем остальном будет синхронизироваться с приказами правительства", - подчеркнул харьковский мэр.

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