«Метро должно ездить»: Кернес собирается запустить метро Харькова с 12 мая

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается запустить метро в Харькове уже с 1 мая. Об этом сообщили в издании Страна со ссылкой на слова городского головы Харькова.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают", — заявил Геннадий Кернес.

По его словам, в Кабинете министров считают метро "рассадником коронавируса", но в подземке работают мощные вытяжки. Геннадий Кернес также подчеркнул, что в городе готовы пускать ограниченные количество пассажиров в вагоны метро для соблюдения социального дистанцирования. Также мэр Харькова назвал подземку удобным и самым доступным видом транспорта для населения.

"Метро должно ездить. Во всем остальном будет синхронизироваться с приказами правительства", — подчеркнул Геннадий Кернес.

Среди прочего мэр Харькова рассказал, что не может дозвониться премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Геннадий Кернес хотел объяснить ему, что правительство "действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов". Но премьер-министр, по словам мэра Харькова, уже неделю трубку не берет.

"Меня очень волнует Харьковское метро. Метрополитен есть всего в 3 городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 миллиона человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки — сотни миллионов", — пожаловался Кернес.

Как сообщал портал "Комментарии", Кернес сначала отказался закрывать метро в Харькове, но потом согласился под давлением правительства.

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