«Метро должно ездить»: Кернес собирается запустить метро Харькова с 12 мая

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается запустить
метро в Харькове уже с 1 мая. Об этом сообщили в издании Страна со ссылкой на
слова городского головы Харькова.
"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной
стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В
Кабмине этого не понимают", — заявил Геннадий Кернес.
По его словам, в Кабинете министров считают метро "рассадником
коронавируса", но в подземке работают мощные вытяжки. Геннадий Кернес также
подчеркнул, что в городе готовы пускать ограниченные количество пассажиров в
вагоны метро для соблюдения социального дистанцирования. Также мэр Харькова
назвал подземку удобным и самым доступным видом транспорта для населения.
"Метро должно ездить. Во всем остальном будет
синхронизироваться с приказами правительства", — подчеркнул Геннадий Кернес.
Среди прочего мэр Харькова рассказал, что не может
дозвониться премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Геннадий Кернес хотел
объяснить ему, что правительство "действует неразумно по отношению к
критической инфраструктуре городов". Но премьер-министр, по словам мэра
Харькова, уже неделю трубку не берет.
"Меня очень волнует Харьковское метро. Метрополитен есть
всего в 3 городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 миллиона человек. Если
Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от
замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А
виноват Шмыгаль. Убытки — сотни миллионов", — пожаловался Кернес.
Как сообщал портал "Комментарии", Кернес сначала отказался
закрывать метро в Харькове, но потом согласился под давлением правительства.
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