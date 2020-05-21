США дополнительно выделят Украине 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине дополнительно 1 мл долл. финансовой помощи на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Финансовая помощь поступить через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает посольство США в Украине.



Отмечается, что поддержка будет оказана через одну из украинских общественных организаций. Деньги должны направить на закупку медицинского оборудования и материалов. Всего правительство США вызвалось выделить всего 15,5 млн долл. чтобы способствовать ответу на пандемию COVID-19 в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время вчерашнего заседания принял решение выделить из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования. В частности, 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат (единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19). Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

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