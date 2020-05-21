В Минфине назвали сумму займов Украины до конца года

Украина займет на внешнем и внутреннем рынке 457 млрд грн. Такой прогноз дал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

Министр сообщил, что ведомство намерено перевыпустить внутренние займы, то есть "сделать так называемый rollover".

"На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.

Разобраться с внешними долгами поможет Международный валютный фонд, с которым проходят финальные переговоры. Марченко отметил, что Украина рассчитывает получить от МВФ около 3,5 млрд долларов. Помимо этого, реализация программы МВФ разблокирует финансирование Всемирного банка, что даст до 1 млрд долларов и поможет получить макрофинансовую помощь от ЕС в размере 1,7 млрд евро.

"Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", - сказал Марченко.

Министр также указал на то, что в последнее время облигации внутреннего государственного займа вновь стали интересовать инвесторов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде назвали сроки получения Украиной кредита от МВФ.

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