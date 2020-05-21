В Украину впервые прибыла нефть WTI из США

Американская нефть марки WTI уже в Украине. Такую информацию опубликовал сайт Одесского морского порта. Партия нефти адресована Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Нефтяной танкер UMLMA, который ходит под флагом Катара прибыл в одесский порт. Судно доставило 76 430 тонн нефти, которую добыли на американском континенте.

"В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что ранее американская нефть все же поставлялась в Украину. Однако, поставки приходились на сорт Bakken. А вот легкая нефть из Техаса - West Texas Intermediate (WTI) украинцам пока не знакома. Данный сорт в основном используется для получения бензина. Этот сорт нефти пользуется достаточным спросом как в США, так и в Китае.

Как сообщал портал "Комментарии", Белорусский нефтеперерабатывающий завод получит первую партию саудовской нефти. Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.

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