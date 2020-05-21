В Украину впервые прибыла нефть WTI из США

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9061.17
ETH/USD
200.34
LTC/USD
42.33
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.38
Американская нефть марки WTI уже в Украине. Такую информацию опубликовал сайт Одесского морского порта. Партия нефти адресована Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Нефтяной танкер UMLMA, который ходит под флагом Катара прибыл в одесский порт. Судно доставило 76 430 тонн нефти, которую добыли на американском континенте.
"В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что ранее американская нефть все же поставлялась в Украину. Однако, поставки приходились на сорт Bakken. А вот легкая нефть из Техаса - West Texas Intermediate (WTI) украинцам пока не знакома. Данный сорт в основном используется для получения бензина. Этот сорт нефти пользуется достаточным спросом как в США, так и в Китае.
Как сообщал портал "Комментарии", Белорусский нефтеперерабатывающий завод получит первую партию саудовской нефти. Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости