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В Беларусь пошла первая нефть из Саудовской Аравии

О нефтяной сделке президент Лукашенко заявлял уже давно

сегодня, 14:21
Автор:

• Сергей Медведев

В Беларусь пошла первая нефть из Саудовской Аравии

Белорусский нефтеперерабатывающий завод получит первую партию саудовской нефти. Железнодорожный состав, который отправился из Клайпеды уже сегодня прибудет в Беларусь. Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.

О нефтяных закупках у Саудовской Аравии президент Александр Лукашенко заявлял еще в феврале текущего года. Тогда же глава республики сделал акцент на том, что правительство ведет переговоры со всеми крупными поставщиками и участниками рынка. Среди возможных поставщиков Лукашенко не исключил и США.

В целом, этот танкер стал седьмым, который привозит груз для Беларуси в Клайпеду. В предыдущий раз, 13 апреля, танкер из Норвегии доставил 86 тыс. тонн нефти.

Как сообщал портал "Комментарии", Компания Saudi Aramco получила распоряжение Министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки. Это должно произойти в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает "Интерфакс".

Добыча нефти в Саудовской Аравии в итоге снизится на 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями апреля – до 7,492 баррелей в сутки в июне.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/saudovskaya-araviya-nachala-postavki-nefti-1589626391.html
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