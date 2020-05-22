Заместительная терапия для наркомана или спасательный круг: нужен ли был Украине транш МВФ такой ценой

После подписания президентом Владимиром Зеленским банковского ("антиколомойского") закона стало известно, что Украина и Международный валютный фонд согласовали текст новой программы stand by в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли нам так нужен был транш МВФ – такой ценой (неоднозначные по содержанию и способу принятия земельный и банковский законы).

"Нам бы стоило бы в кризисный 2020 год заручиться поддержкой МВФ, что мы и сделали"

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает важным, что в кризисный 2020 год наша страна заручилась поддержкой МВФ.

"Упадет ли ВВП Украины в 2020 году на 5% как прогнозирует НБУ или на 7,7% как прогнозирует МВФ – для экономики Украины бесследно это не пройдет, – уверен Виталий Шапран. – Тут заложен определенный инфляционный и девальвационный потенциал. Наиболее ярко риски проявились уже у наших соседей по региону – Турции. 6 мая курс турецкой лиры к доллару пробил историческую отметку 7,19 лир за доллар. Властям удалось остановить панику, но это был первый сигнал в регионе о том, что экономики, которые развиваются, остаются в зоне риска. Поскольку Украина в принципе склонна к валютным кризисам, нам бы стоило бы в кризисный 2020 год заручиться поддержкой МВФ, что мы и сделали".

Член Совета НБУ разделяет это стратегическое решение, которое воплотил в жизнь Офис президента и большинство в парламенте.

"Что касается деталей уже принятых законов и их качества, то я удивлен количеством экспертов в Украине по конституционному праву, – признался Виталий Шапран. – Украина – правовое государство и, если кто-то считает, что эти законы неконституционные, он может обратиться в Конституционный суд и попросить его дать соответствующую оценку. Согласно действующему законодательству Украины – ни журналист, ни народный депутат, ни чиновник НБУ не могут судить о том, конституционен тот или иной Закон – или нет. Это исключительное право закреплено за Конституционным судом".

"У Украины есть ресурс, который позволил бы нам обойтись без привлечения новых внешних кредитов"

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверяет: "Так называемое "сотрудничество" с МВФ никогда, ни одной стране мира не приносило пользы и не приводило к развитию и подъёму тех государств, которые следовали указаниям МВФ. По многолетнему опыту взаимодействия Украины и МВФ это тоже наглядно видно".

По мнению эксперта, новый транш МВФ уйдет на погашение предыдущих внешних долгов, включая долг тому же Фонду, которые власти Украины набрали в предыдущие годы.

"При этом у самой Украины есть ресурс, который позволил бы нам обойтись без привлечения всё новых и новых внешних кредитов, – считает Евгений Филиндаш. – Например, огромные суммы уходят мимо государственного бюджета Украины в результате коррупции в налоговой службе и на таможне. Недавно СБУ вскрыла коррупционные схемы и провела масштабные обыски по фактам махинаций с НДС на миллиарды гривен, в которых было замешано предыдущее руководство налоговой службы. Подобная ситуация сложилась и на таможне, и не только там".

Директор Украинского центра социальной аналитики подчеркивает: если все те многочисленные дыры, через которые из госбюджета Украины вытекают десятки, если не сотни миллиардов гривен, будут перекрыты, "никакой МВФ с его диктатом относительно повышений тарифов, продажей земли и т.д., нам будет не нужен в принципе".

"Сотрудничество с МВФ – как заместительная терапия для наркомана"

Экономический эксперт Владислав Банков, как и Евгений Филиндаш, считает, что ни одной стране не удавалось преодолеть серьезные кризисы в сотрудничестве с МВФ.

"Для нашей власти сотрудничество с МВФ – как заместительная терапия для наркомана: позволяет тянуть время, по-прежнему распиливая бюджеты, продавая хлебные должности, – говорит экономист. – При этом ничего реально не меняя. Мне наша власть напоминает осла, который бежит за подвешенной перед ним морковкой. Он ее никогда не догонит, но постоянно за ней следует, а хозяин (МВФ) "кормит", лишь когда видит, что условный ослик вот-вот сдохнет".

"Кредит дали бы и без этих законов (мы все уже в курсе из "пленок Деркача" и не только, как это на самом деле работает). Гораздо интереснее реальный предмет торгов нашей власти с МВФ, – считает Владислав Банков. – Но, боюсь, об этом мы узнаем лишь спустя годы".

Напомним, МВФ и Украина договорились о 5 млрд долларов кредита.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!