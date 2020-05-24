Стало известно, насколько разбогатели миллиардеры за время пандемии

За время пандемии коронавируса богатые стали богаче, а бедные — беднее. Топ-миллиардеры мира увеличили свои состояния совокупно на 255 млрд долларов всего за два месяца — с 22 марта по 22 мая. Такие данные приводит в своей публикации издание Forbes.

Наиболее отличился основатель Facebook Марк Цукерберг — ему удалось увеличить свое состояние на 31,4 млрд. Акции его социальной сети поднялись на 60% и достигли своего пика 22 мая. Теперь размер капитала Цукерберга составляет 86,5 млрд долларов. Это позволило переместиться с седьмого на четвертое место в списке наиболее богатых людей на планете.

Самый богатый человек на Земле — основатель Amazon Джефф Безос заработал меньше — всего 29,9 млрд долларов. Теперь размер его средств оценивают в 146,9 млрд долларов. Акции Amazon выросли за время пандемии на 29%, поскольку возросла популярность торговых площадок в интернете.

Замыкает тройку лидеров по заработку глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов. После этого оно составляет 52,7 млрд долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Эксперты отмечают, что общее состояние топ-25 миллиардеров составляет 1,5 трлн долларов — это около 16% от капиталов всех миллиардеров.

Как сообщал портал "Комментарии", хранителей миллиардов за год в Украине стало на одного меньше. В рейтинге Forbes оказались лишь шестеро украинцев.

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