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Главная Новости Бизнес экономика Кабмин намерен повысить цены на э/энергию для промышленности на 20%
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Кабмин намерен повысить цены на э/энергию для промышленности на 20%

"Зеленый" тариф будет способствовать подорожанию электроэнергии для промышленных потребителей

сегодня, 11:54
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Кабмин намерен повысить цены на э/энергию для промышленности на 20%

Кабинет министров Украины планирует повысить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 25 коп. за кВт-ч или на 20%, до 1,55 грн. за кВт-ч, чтобы оплачивать самый высокий в мире тариф для "зеленой" генерации. С таким предложением выступили авторы  Меморандума взаимопонимания с инвесторами в возобновляемые источники энергии. Такое повышение тарифа правительство называет  "приведением цен на рынке до экономически обоснованных". 

Эксперты отмечают, что сейчас цены на э/энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что металлургические заводы корпорации "АрселорМиттал" в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине.

Тем временем украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.

Напомним, что предложенный Меморандум взаимопонимания, среди прочего, содержит предложение отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт с 1 октября этого года. Это означает, что для рядовых потребителей на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн. Такие меры также способствуют выплате государства инвесторам тарифов "зеленой" энергетики.


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Источник: https://mbiz.censor.net.ua/news/3197548/stali_izvestny_ocherednye_usloviya_memoranduma_s_zelenymi_minus_15_dlya_ses_minus_75_dlya_ves_dokument
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