Renault, Nissan и Mitsubishi восстанавливают свой альянс, чтобы пережить кризис из-за коронавируса

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Когда Renault SA, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp объявили стратегический
план для их альянса в сентябре 2017 года, их целью было стать крупнейшим в мире
автопроизводителем к 2022 году. В среду партнеры по альянсу наметят новый план
с менее возвышенной целью – выжить.
"Будет реструктуризация, будет сокращение постоянных расходов, будет ряд
проектов, которые будут сокращены", – сказал агентству Reuters человек,
знакомый с планом, который пожелал не называть его.
Renault, Nissan и Mitsubishi столкнулись с трудностями из-за пандемии
коронавируса. Прибыль падает у всех трех автопроизводителей, и тысячи рабочих
мест оказались под угрозой, поскольку Renault и Nissan объявят о отдельных
планах реструктуризации позже на этой неделе.
Новый альянс, как ожидается, будет сосредоточен на более систематическом
разделении труда, причем один партнер будет руководить конкретным типом
транспортного средства и географией, а другие последуют за ним.
Многолетние препирательства по поводу совместного несения расходов и
структуры капитала привели к тому, что до сих пор союз не смог сделать выгодным
свое сотрудничество. Пока автопроизводителям удается успешно сотрудничать лишь
в вопросах совместных закупок деталей.
Renault ищет 5 млрд евро в гарантированных государством кредитах, чтобы
помочь пережить удар по продажам из-за глобальной пандемии. В свою очередь, французское
правительство хочет, чтобы Renault инвестировала в электромобили, передовые
батареи и другие технологии для поддержки рабочих мест во Франции (государству
принадлежат 15% акций автопроизводителя).
Еще одним большим вопросом станет место немецкого автопроизводителя Daimler
AG в альянсе. Daimler присоединился к Франко-японскому партнерству в 2010 году,
обещая экономию средств для будущих фургонов, небольших двигателей и пикапов.
Но с тех пор общие проекты стали редкими и далеко не всегда реализуемыми.
Совместная работа создала проблемы для Renault, Nissan и младшего партнера
Mitsubishi, который присоединился к альянсу в 2016 году, из-за различий в
корпоративной культуре и закипающей напряженности вокруг структуры капитала
альянса.
Renault владеет 43% Nissan, в то время как Nissan имеет 15% французского
автопроизводителя, но не имеет права голоса. Эта структура вызвала трения в
Японии с тех пор, как Renault спасла своего более крупного партнера от
финансового краха в 1999 году.
Ранее "Комментарии" писали, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэйр
заявил, что французский автомобильный производитель Renault
столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компания в 2019 году
показала худший финансовый результат за десятилетие, и пандемия коронавируса
только усугубила ситуацию.
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