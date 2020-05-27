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Главная Новости Бизнес экономика Renault, Nissan и Mitsubishi восстанавливают свой альянс, чтобы пережить кризис из-за коронавируса
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Renault, Nissan и Mitsubishi восстанавливают свой альянс, чтобы пережить кризис из-за коронавируса

Кризис из-за коронавируса помешал планам Renault, Nissan и Mitsubishi вывести автопроизводство на новый уровень

27 мая 2020, 11:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Renault, Nissan и Mitsubishi восстанавливают свой альянс, чтобы пережить кризис из-за коронавируса

Когда Renault SA, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp объявили стратегический план для их альянса в сентябре 2017 года, их целью было стать крупнейшим в мире автопроизводителем к 2022 году. В среду партнеры по альянсу наметят новый план с менее возвышенной целью – выжить.

"Будет реструктуризация, будет сокращение постоянных расходов, будет ряд проектов, которые будут сокращены", – сказал агентству Reuters человек, знакомый с планом, который пожелал не называть его.

Renault, Nissan и Mitsubishi столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. Прибыль падает у всех трех автопроизводителей, и тысячи рабочих мест оказались под угрозой, поскольку Renault и Nissan объявят о отдельных планах реструктуризации позже на этой неделе.

Новый альянс, как ожидается, будет сосредоточен на более систематическом разделении труда, причем один партнер будет руководить конкретным типом транспортного средства и географией, а другие последуют за ним.

Многолетние препирательства по поводу совместного несения расходов и структуры капитала привели к тому, что до сих пор союз не смог сделать выгодным свое сотрудничество. Пока автопроизводителям удается успешно сотрудничать лишь в вопросах совместных закупок деталей.

Renault ищет 5 млрд евро в гарантированных государством кредитах, чтобы помочь пережить удар по продажам из-за глобальной пандемии. В свою очередь, французское правительство хочет, чтобы Renault инвестировала в электромобили, передовые батареи и другие технологии для поддержки рабочих мест во Франции (государству принадлежат 15% акций автопроизводителя).

Еще одним большим вопросом станет место немецкого автопроизводителя Daimler AG в альянсе. Daimler присоединился к Франко-японскому партнерству в 2010 году, обещая экономию средств для будущих фургонов, небольших двигателей и пикапов. Но с тех пор общие проекты стали редкими и далеко не всегда реализуемыми.

Совместная работа создала проблемы для Renault, Nissan и младшего партнера Mitsubishi, который присоединился к альянсу в 2016 году, из-за различий в корпоративной культуре и закипающей напряженности вокруг структуры капитала альянса.

Renault владеет 43% Nissan, в то время как Nissan имеет 15% французского автопроизводителя, но не имеет права голоса. Эта структура вызвала трения в Японии с тех пор, как Renault спасла своего более крупного партнера от финансового краха в 1999 году.

Ранее "Комментарии" писали, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэйр заявил, что французский автомобильный производитель Renault столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компания в 2019 году показала худший финансовый результат за десятилетие, и пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-autos-nissan-renault-alliance/renault-and-nissan-rebuild-their-alliance-to-ride-out-the-coronavirus-storm-idUSKBN232373
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