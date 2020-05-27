Квотирование импорта удобрений из ЕС навредит отношениям Украины в рамках ВТО, – Алексюк

Введение квот на импорт минеральных удобрений причинит вред торговым отношениям Украины с Европейским Союзом, а также со Всемирной торговой организацией. Об этом заявил в Youtube представитель литовской компании АВ "Achema", партнер юрфирмы "Анструм" Николай Алексюк.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вероятность введения торговых ограничений для экспортеров из стран ЕС, которые на сегодняшний день являются главными экономическими и идеологическими партнерами Украины. Как следствие, страны-экспортеры могут обратиться в органы, рассматривающие спорные вопросы в ВТО, а это уже чревато для Украины не только репутационными, но и материальными потерями", – заявил эксперт.

Он также обратил внимание на наличие многочисленных сущностных и процедурных нарушений при рассмотрении вопроса квот в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По материалам специального расследования можно констатировать процедурные нарушения. Например, по непонятным причинам не отправлены все заключения зарегистрированным участникам расследования, в частности, производителям и потребителям азотных удобрений. Возникает подозрение, что министерству есть что скрывать", - сказал Алексюк.

По его мнению, введение квот в значительной степени ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, который и без того монополизирован группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Компании олигарха злоупотребляют этой монополией, добавил Алексюк. Например, в 2017 году Ostchem остановил производство азотных минеральных удобрений в период весенне-полевых работ, чем вызвал искусственный дефицит.

"Так, рост импорта удобрений кое-где был вызван внутренними факторами и незаконными действиями группы компаний Ostchem", – подчеркнул эксперт.

Он также отрицает факт убыточности национальных производителей минеральных удобрений, на основании которого Минэкономики и предлагает ввести ограничения на импорт.

"Материалами дела установлено, что газ, необходимый для производства удобрений, перепродавался внутри группы по завышенным ценам. Таким образом, искусственно снижались показатели рентабельности", - говорит Алексюк.





Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года. Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку они направлены на укрепление монополии компаний Дмитрия Фирташа и спровоцируют повышение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.

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