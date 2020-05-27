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Правительство представило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

Программа правительства, которая должна способствовать росту экономики в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса, состоит более чем из 200 пунктов

27 мая 2020, 14:46 comments1260
Автор:

Татьяна Веремеева

Правительство представило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания представил Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. Согласно сообщению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, целью этой программы является внедрение комплексной системы мер для стабилизации и устойчивого развития экономики Украины, рост занятости населения путем сохранения существующих и стимулирование создания новых рабочих мест.

Так, в правительственной программе запланированы около 230 мероприятий. Она составлена на основании предложений министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов.

Программа состоит из 3 разделов. В первом содержатся краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: обеспечения безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защита их товаров, работ или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Кабинет министров должен опубликовать полную версию программы в течение трех дней.

Напомним,  "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять экономику страны с колен.


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