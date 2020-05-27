Правительство представило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса

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Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания
представил Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных
последствий, вызванных COVID-19. Согласно сообщению Министерства развития
экономики, торговли и сельского хозяйства, целью этой программы является внедрение
комплексной системы мер для стабилизации и устойчивого развития экономики
Украины, рост занятости населения путем сохранения существующих и
стимулирование создания новых рабочих мест.
Так, в правительственной программе запланированы около
230 мероприятий. Она составлена на основании предложений министерств, регионов,
аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов.
Программа состоит из 3 разделов. В первом содержатся
краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: обеспечения безопасного
функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защита их товаров,
работ или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию
Украины с учетом международных договоров и обязательств Украины.
Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для
6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и
инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг
(торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии,
личные услуги).
Кабинет министров должен опубликовать полную версию программы в течение трех дней.
Напомним, "Комментарии"
разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление
после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно
быстрее поднять экономику страны с колен.
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