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Главная Новости Бизнес экономика Boeing возобновляет производство 737 MAX
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Boeing возобновляет производство 737 MAX

В компании Boeing сообщили, что объемы производства сейчас небольшие

28 мая 2020, 06:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Boeing возобновляет производство 737 MAX

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в среду заявил, что возобновил производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе компании Renton, в Вашингтоне. После остановки производства в январе после двух аварий, в которых погибли 346 человек, сейчас компания не торопится набирать большие обороты. Об этом пишет Reuters.

Использование самого продаваемого самолет авиастроителя было запрещено авиационными властями разных стран в марте 2019 года после авиакатастрофы 737 MAX в Эфиопии. В Boeing отказались сообщить, сколько самолетов производят сейчас.

Boeing заявил в прошлом месяце, что он ожидал возобновить поставки 737 MAX в третьем квартале после одобрения регуляторами, с возобновлением производства на низких оборотах во втором квартале. В компании также ожидают, что 737 MAX не сможет возобновить полеты минимум до августа.

Ранее "Комментарии" писали, что компания  Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск около 2,5 тыс. своих сотрудников. Такую меру введут в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление, по информации профсоюзов, руководство компании озвучит уже на этой неделе.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max/boeing-resumes-737-max-production-at-low-rate-idUSKBN23337P?il=0
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