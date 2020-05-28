Boeing возобновляет производство 737 MAX

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в среду заявил, что возобновил производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе компании Renton, в Вашингтоне. После остановки производства в январе после двух аварий, в которых погибли 346 человек, сейчас компания не торопится набирать большие обороты. Об этом пишет Reuters.



Использование самого продаваемого самолет авиастроителя было запрещено авиационными властями разных стран в марте 2019 года после авиакатастрофы 737 MAX в Эфиопии. В Boeing отказались сообщить, сколько самолетов производят сейчас.

Boeing заявил в прошлом месяце, что он ожидал возобновить поставки 737 MAX в третьем квартале после одобрения регуляторами, с возобновлением производства на низких оборотах во втором квартале. В компании также ожидают, что 737 MAX не сможет возобновить полеты минимум до августа.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск около 2,5 тыс. своих сотрудников. Такую меру введут в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление, по информации профсоюзов, руководство компании озвучит уже на этой неделе.

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