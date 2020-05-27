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Boeing отправит в отпуск более 2,5 тыс. сотрудников

Корпорация Boeing сокращает производство и тысячи сотрудников останутся без работы

27 мая 2020, 11:48
Автор:

Сергей Медведев

Boeing отправит в отпуск более 2,5 тыс. сотрудников

Американская компания  Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск около 2,5 тыс. своих сотрудников. Такую меру введут в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление, по информации профсоюзов, руководство компании озвучит уже на этой неделе.

Первыми в отпуск уйдут работники, задействованные на производстве в Сиэтле.  Отметим, что месяцем ранее  Boeing сообщала, что в отпуск без содержания собирается отправить 230 сотрудников австралийского отделения в Мельбурне.

В конце апреля глава корпорации  Дэвид Кэлхун выступил с заявлением о том, что эпидемия коронавируса негативно отразилась на авиаперевозках, из-за чего  компания сократила объемы производства и даже отказалась от  изготовления некоторых моделей самолетов. Падение производства привело к тому, что руководство вынужденно уволило каждого десятого сотрудника.

Как сообщал портал "Комментарии", так называемый коронакризис коснулся компании Boeing Co, которая производит одноименные самолеты. В связи с тем, что практически все авиасообщение мира приостановлено на период пандемии, чтобы смягчить финансовые потери, в авиакомпании предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию.  На столь жесткие меры, по словам источников в Boeing, руководство пошло из-за отсрочки производства самолетов на неопределенный срок.


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Источник: https://www.wsj.com/
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