Boeing отправит в отпуск более 2,5 тыс. сотрудников

Американская компания Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск около 2,5 тыс. своих сотрудников. Такую меру введут в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление, по информации профсоюзов, руководство компании озвучит уже на этой неделе.

Первыми в отпуск уйдут работники, задействованные на производстве в Сиэтле. Отметим, что месяцем ранее Boeing сообщала, что в отпуск без содержания собирается отправить 230 сотрудников австралийского отделения в Мельбурне.

В конце апреля глава корпорации Дэвид Кэлхун выступил с заявлением о том, что эпидемия коронавируса негативно отразилась на авиаперевозках, из-за чего компания сократила объемы производства и даже отказалась от изготовления некоторых моделей самолетов. Падение производства привело к тому, что руководство вынужденно уволило каждого десятого сотрудника.

Как сообщал портал "Комментарии", так называемый коронакризис коснулся компании Boeing Co, которая производит одноименные самолеты. В связи с тем, что практически все авиасообщение мира приостановлено на период пандемии, чтобы смягчить финансовые потери, в авиакомпании предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию. На столь жесткие меры, по словам источников в Boeing, руководство пошло из-за отсрочки производства самолетов на неопределенный срок.

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