Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар вновь дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 29 мая на уровне 26,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,62 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 9 копеек – по состоянию на 28 мая курс был установлен на уровне 29,71 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда – пойдет на спад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%. Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили реалистичность идеи, а также, какие следует учесть моменты, чтобы инициатива принесла эффект.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!