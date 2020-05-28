Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар вновь дешевеет

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 29 мая на уровне 26,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу
установлен на уровне 29,62 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек
– по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27 грн
за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня
подешевел на 9 копеек – по состоянию на 28 мая курс был установлен на уровне 29,71
грн за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке рассказали, когда уровень
безработицы в Украине достигнет пика, а когда – пойдет на спад.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время
пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает
над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил,
что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%. Эксперты, опрошенные
изданием "Комментарии", оценили
реалистичность идеи, а также, какие следует учесть моменты, чтобы
инициатива принесла эффект.
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