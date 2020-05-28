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Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар вновь дешевеет

Официальный доллар за сутки подешевел на 10 копеек, евро – на 9 копеек

28 мая 2020, 17:25 comments546
Автор:

Татьяна Веремеева

Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар вновь дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 29 мая на уровне 26,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,62 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 9 копеек – по состоянию на 28 мая курс был установлен на уровне 29,71 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке рассказали, когда уровень безработицы в Украине достигнет пика, а когда – пойдет на спад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%. Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили реалистичность идеи, а также, какие следует учесть моменты, чтобы инициатива принесла эффект.


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